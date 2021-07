Carràmba! Che sorpresa è stata una trasmissione storica condotta da Raffaella Carrà, che ha coniato anche il termine carrambata!

Raffaella Carrà è stato un mito assoluto del mondo dello spettacolo, italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera ha coniato anche delle parola nuove, che sono diventate di uso comune nel linguaggio italiano. Una di queste è “carrambata“, che deriva dal suo programma di successo Carràmba! Che sorpresa, andato in onda dal 1995 fino al 2009 in modo, però, irregolare. Ecco qual è il significato di questo neologismo che porta la firma della Raffa nazionale!

Origine : dal programma condotto da Raffaella Carrà Carràmba! Che sorpresa.

: dal programma condotto da Raffaella Carrà Carràmba! Che sorpresa. Quando si usa : per indicare un incontro inaspettato tra due persone che avevano perso i contatti da tempo.

: per indicare un incontro inaspettato tra due persone che avevano perso i contatti da tempo. Lingua : neologismo italiano.

: neologismo italiano. Diffusione: Italia.

Il significato e la storia della “carrambata”

Raffaella Carrà sarà sempre inimitabile, anche nel creare nuove parole che entrano nel linguaggio comune. Fu proprio lei a usarla dopo il successo di Carrà Carràmba! Che sorpresa, per indicare una sorpresa fatta da una persona a un’altra che non erano più in contatto da tempo, tenendo conto dell’effetto spettacolare.

Raffaella Carrà

Dopo la fine della trasmissione, chiusasi definitivamente nel 2009, questa parola è rimasta, tanto che in occasione di di un tributo alla Carrà del giornale inglese The Guardian, nel novembre 2020, lei stessa aveva commentato che “la carrambata questa volta l’hanno fatta a me“. Il senso era che per lei è stata una sorpresa a dir poco spettacolare!. Nel corso di Carramba le carrambate sono state moltissime, e molte di queste hanno coinvolto personaggi del mondo dello spettacolo italiano tra i più importanti di sempre!

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso che si possono fare con questo termine:

“È stata una vera e propria carrambata, una sorpresa incredibile“.

“Quando si parla di sorprese spettacolari vengono in mente ancora le carrambate di Raffaella Carrà“.