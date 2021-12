Si tratta di una manifestazione che lega insieme i giovani della destra italiana, ma cosa significa il termine Atreju? Scopriamolo insieme.

In un certo periodo dell’anno va in scena in Italia Atreju, una manifestazione in cui si ritrovano insieme i giovani della destra italiana. L’evento vede la presenza di diversi ospiti del mondo della politica. Ma perché si identifica con il termine Atreju? Qual è il suo significato? Per capire meglio bisogna ricercare le origini di questa manifestazione tutta italiana, che che si svolge annualmente, a meno di situazione particolari come per esempio la pandemia di Covid-19. Scopriamo insieme l’origine e il significa dell’evento e come mai si dice così!

Origine : dal romanzo di Michael Ende La storia infinita.

: dal romanzo di Michael Ende La storia infinita. Quando si usa : per indicare un evento di politica giovanile della destra italiana.

: per indicare un evento di politica giovanile della destra italiana. Lingua : nome inventato

: nome inventato Diffusione: Italia.

Il significato e l’origine di Atreju

La prima edizione di Atreju fu realizzata nel 1998, da Giorgia Meloni che era dirigente di Azione Giovani, un movimento politico giovanile affiliato ad Alleanza Nazionale. Dal 2009 ha cambiato fatturazione, e ancora una volta nel 2014.

Il significa della parola Atreju è legato al romanzo di Michael Ende La storia infinita, e in particolare dal protagonista che di nome fa Atreiu. Secondo gli organizzatori la scelta del nome era legata al fatto che il personaggio si impegnava a combattere contro il Nulla che avanza, da punti di vista prettamente filosofici.

All’interno di questi congressi sono stati ospitati molti politici, anche di fama internazionale. Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Viktor Orban e Giuseppe Conte. Nel 2021 è andato anche Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump ai tempi della sua presidenza.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso, presi da titoli di giornale online, per capire meglio cosa si intende quando si parla di Atreju:

-Atreju 2021, l’affondo di Giorgia Meloni sul governo: “La sinistra usa il Covid per togliere la libertà” da Il Tempo.

–Giuliani ad Atreju: “E’ tempo che l’Italia abbia al governo i conservatori” da La Stampa.

