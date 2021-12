The Ferragnez è la docuserie senza filtri che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez dietro le quinte dei social. Nel primo episodio la location è Villa Porto Felice, luogo dal sapore magico ed esclusivo…

La prima pagina del racconto di Chiara Ferragni e Fedez in The Ferragnez – nella serie di 8 episodi che svela i dietro le quinte della loro storia familiare – si apre nella splendida cornice di Villa Porto Felice, un posto da favola sul Lago di Como che ha affascinato il pubblico fin dall’esordio del documentario sulla coppia più social d’Italia. Scopriamo com’è fatta e quanto costa!

The Ferragnez: Villa Porto Felice è la location della prima puntata della serie

La location in cui è andata in scena la prima puntata della serie The Ferragnez è un gioiello incastonato nel verde che si affaccia sul Lago di Como. Si chiama Villa Porto Felice ed è un posto super esclusivo in cui tutto profuma di bellezza e comfort.

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto proprio questo luogo immerso nella natura per aprire le finestre sulla loro vita familiare al grande pubblico, facendo innamorare tutti.

Si tratta di una villa completamente attrezzata che può ospitare fino a 20 persone, immersa in un parco privato sulle rive del Lago di Como tra splendidi giardini e un panorama mozzafiato. Al suo interno una piscina riscaldata tutto l’anno, palestra e campo da tennis, oltre a una meravigliosa giostra che ha divertito il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone, durante la loro vacanza natalizia extra lusso del 2020.

Costruita ai primi del ‘900 da un ammiraglio americano, ricostruita nel 2005 e finemente ristrutturata nel 2019, Villa Porto Felice è un gioiello da sogno che promette una parentesi di relax esclusiva.

The Ferragnez, quanto costa la villa della serie

Lo stile della villa colpisce fin dal primo sguardo, e all’interno della struttura gli ospiti possono godere di opere d’arte e design americane e italiane che abbracciano un periodo compreso tra gli anni ’50 e i 2000. A impreziosire Villa Porto Felice capolavori di Lloyd Wright, Philip Johnson e Van der Rohe, oltre a un arredamento super lusso che comprende pezzi di Cassina, Vitra e Moroso. Si possono anche ammirare alcune sculture di Bijan Bassirith, il più famoso artista iraniano tra i grandi nomi della Biennale di Venezia.

Villa Porto Felice, dove Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di soggiornare per il Natale 2020 con la famiglia, si trova vicino a Lenno e, secondo quanto riportato da Fanpage, il costo di 3 notti nel periodo natalizio sfiorerebbe i 50mila euro…

La casa principale dispone di 9 camere matrimoniali, disposte su 4 piani, in cui la luce naturale avvolge ogni angolo durante il giorno, complici le ampie finestre con vista sul lago e sui giardini. Le stanze sono tutte accessibili con ascensore privato. La struttura comprende anche uno spazio indipendente con camera matrimoniale, bagno e angolo cottura.

