L’apologia di reato consiste in un vero e proprio crimine perseguite dalle autorità di un Paese, anche se può essere diversamente configurato.

L’apologia di reato si concretizza in una particolare forma di manifestazione del pensiero diretta a cambiare l’opinione pubblica su un episodio, un modus operandi o un individuo. Il Codice penale italiano non dà una precisa definizione, tuttavia la nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ci aiuterà nella comprensione. Nel nostro ordinamento, consiste in un vero e proprio reato, espressamente punito in virtù del grave danno arrecato dal responsabile a una persona o a una comunità. L’art. 414 c.p.p. deve essere esaminato alla luce dei principi costituzionali e di quelli generali sanciti dal normatore. Passiamo ora a vederne il significato corretto e gli estremi che lo configurano.

Origine: dal greco antico apologĭa, ovvero difesa, e dal latino reatus, cioè reato.

dal greco antico apologĭa, ovvero difesa, e dal latino reatus, cioè reato. Dove viene usato: per indicare l’atto di esaltare o difendere in sede pubblica un’azione riconosciuta come reato dal legislatore dello Stato di residenza.

per indicare l’atto di esaltare o difendere in sede pubblica un’azione riconosciuta come reato dal legislatore dello Stato di residenza. Lingua: italiano.

italiano. Diffusione: nel ramo giuridico.

Il significato di apologia di reato

Giudice

Per tale si intende quell’atto di esaltare e/o sostenere la correttezza di azioni ritenute illecite dall’ordinamento in cui è ubicata la propria residenza. In Italia è trattato dall’art. 414 del Codice penale, che punisce esclusivamente le condotte scaturenti la commissione di delitti dello stesso tipo di quelli approvati. Non sanziona, invece, una mera manifestazione del pensiero avversa ad alcune scelte contro la malavita effettuata dalle istituzioni.

In pratica, non ostracizza una semplice critica al testo, alle sentenze dei giudici, alla promozione della soppressione di un principio oppure un parere favorevole sul movente dell’autore di un determinato crimine.

Il comportamento è perseguito pure in altri Paesi, ad esempio in Germania, pronta a prendere una netta posizione contro chiunque esponga la lettera “Z” in supporto delle atrocità commesse dalla Russia di Vladimir Putin in Ucraina, considerandola apologia di reato.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“L’ambasciatore ha presentato in Procura un esposto per istigazione a delinquere e apologia di reato”.

“Sul presidente pendono le accuse di apologia di reato”.

