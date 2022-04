Il Festival di Coachella è sempre più vicino. Scopriamo quanto costano i biglietti e come prenotarli.

Come ogni anno, l’attesa per il festival di Coachella (il cui nome arriva dal serpente che è simbolo di città del Messico) si fa sempre più grande.

Dopotutto, nel panorama musicale è uno dei festival più attesi al mondo, non solo per i tanti artisti che ogni anno vi si esibiscono ma anche perché si tratta di una di quelle manifestazioni considerate ormai storiche nonché sede di nascita di tante tendenze che durante l’anno si fanno sempre più famose.

Quest’anno, l’evento avrà luogo il 15, il 17, il 22 e il 24 Aprile 2022 e per i ritardatari è ancora possibile acquistare i biglietti.

Coachella: come acquistare i biglietti per il festival

L’evento si terrà in California sui campi dell’Empire Polo Club di Indio. Una scelta fatta anche in onore dei tanti partecipanti messicani.

festival

I biglietti, ancora disponibili, sono acquistabili sul sito del Festival dove è possibile prenotarli con prezzi che variano in base alle date e agli artisti che vi esibiranno. La media si aggira infatti dai 420 dollari fino a 1,120. Una volta acquistati gli stessi, ci si dovrà ovviamente preoccupare del volo, considerando che l’aeroporto più vicino è quello di Palm Springs.

Per la sistemazione si può optare per il fai da te o affidarsi sempre al sito del Coachella che offre due possibilità diverse. La prima è quella dell’hotel con tanto di shuttle incluso nel prezzo per raggiungere l’evento. La seconda è invece quella di un campeggio direttamente in loco.

Ricordiamo che quest’anno tra gli artisti in gara, quest’anno ci saranno Harry Styles, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, gli Swedish House Mafia, Ye e Lil Baby. Inoltre, parteciperanno all’evento anche i Maneskin.

Quando si esibiranno i Maneskin al festival di Coachella

I Maneskin saranno presenti al Coachella nelle giornate del 17 e 24 Aprile e si esibiranno portando sul palco le note dell’album Teatro d’Ira, già vincitore di un disco di platino e campione di ascolti su Spotify.

La loro partecipazione sarà parte di un’importante tournée che li vedrà girare un po’ tutto il mondo e che potrà così godere anche dell’imponente palco di questo festival da sempre così amato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG