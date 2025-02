Cosa significa amarcord: origine, definizione e modo d’uso

Amarcord è l’abbreviazione di un’espressione romagnola resa famosa da Federico Fellini: scopriamo il suo significato e la sua origine.

Tra le espressioni dialettali più conosciute in Italia spicca amarcord, una locuzione romagnola capace di rievocare il passato e far provare una forte nostalgia. A coniare questo famoso termine è stato il regista Federico Fellini, che lo ha utilizzato come titolo per uno dei suoi film più amati e conosciuti di sempre.

Origine : dialetto romagnolo

: dialetto romagnolo Quando si usa : per rievocare con nostalgia il passato

: per rievocare con nostalgia il passato Lingua : italiano

: italiano Diffusione: in Italia

Cosa significa amarcord: origine e definizione

Amarcord è un neologismo che deriva dall’univerbazione dell’espressione del dialetto romagnolo, “A m’arcord“, che significa “Io mi ricordo“. Fellini scelse appunto di abbreviare tale frase riducendola ad una sola parola per poi utilizzarla come titolo di un film che è diventato una delle pellicole più importanti del ‘900 italiano.

A spiegare il motivo di questa scelta è stato Tonino Guerra, poeta e co-sceneggiatore del film insieme a Fellini. “Tutti pensano che sia solo il riferimento al dialetto ‘mi ricordo’: è vero, ma solo per assonanza, perché in realtà deriva dalla comanda dei ricchi che entravano al bar chiedendo l’amaro Cora. Da amaro, amaro Cora, è nato Amarcord.” – ha spiegato l’uomo a Repubblica.

Esempi d’uso della parola amarcord

Come si percepisce dall’atmosfera del film di Fellini, la parola amarcord non significa solo ripensare al passato, ma esprime anche la nostalgia che si prova a rievocare alcuni ricordi. Il suo significato è quindi complesso e ricco di sfumature. Di seguito vi presentiamo alcuni esempi di frasi in cui può essere utilizzato questo termine:

Mi sono emozionata ascoltando l’amarcord dei mie nonni

Durante la rimpatriata di classe ho fatto un lungo amarcord

Amarcord può essere utilizzato anche per introdurre un evento o uno specifico periodo del passato. Ad esempio: