Il Festival si fa a Sanremo, ma la Liguria non è stata la prima scelta: ecco perché

Perché il Festival della musica italiana si fa a Sanremo? La città dei fiori non è stata la prima scelta: scopriamo la storia del concorso.

Il Festival di Sanremo, il concorso canoro più importante d’Italia, si svolge da tempo immemore nella città dei fiori. Eppure, anche se in molti lo ignorano, la Liguria non è stata la prima scelta. Ripercorriamo la storia della kermesse e scopriamo perché la cittadina ligure ha trionfato su tutte le altre.

Perché il Festival si fa a Sanremo e qual è stata la prima scelta

La storia del Festival di Sanremo è assai particolare, specialmente per coloro che lo hanno sempre collegato alla città dei fiori. Anche se il concorso canoro si svolge da tempo immemore nella cittadina ligure, non è sempre stato così. Per rintracciare il primo antenato della kermesse dobbiamo tornare al 1945, quando l’ex partigiano Amilcare Rambaldi viene incaricato dal Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) di organizzare una serie di eventi per rilanciare Sanremo. Lui pensa subito di replicare un festival che si era già tenuto nel Casinò nel 1932, ma il progetto non vede luce.

Intanto, intorno al 1947, altre due città italiane iniziano a progettare un proprio concorso canoro. Da un lato abbiamo Alberto Sargentini, presidente del comitato organizzativo del Carnevale di Viareggio, e dall’altro il Teatro Novelli di Rimini che batte tutti sul tempo e organizza un vero e proprio Festival della Canzone italiana.

Alla kermesse riminese partecipano 17 artisti, ma non ottiene grande successo. Così, l’anno seguente, il festival si organizza presso Capannina del Marco Polo a Viareggio. Sulla carta non è una seconda edizione dell’evento di Rimini, ma nella pratica non differisce. Trasmessa anche in radio e con la collaborazione del direttore della Rai di Firenze e alcuni manager del settore musicale, la manifestazione riscuote tanti, tanti apprezzamenti.

Festival della musica italiana: da Viareggio a Sanremo

Visto il successo, il Festival della musica italiana di Viareggio viene replicato anche nel 1949. In questo anno partecipano molti più artisti, ma il proprietario della Capannina del Marco Polo decide di chiedere ulteriori finanziamenti per la manifestazione. Quando la sua richiesta viene bocciata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno locale, lui decide di tirarsi indietro.

E’ a questo punto che Angelo Nizza, direttore artistico del Casinò di Sanremo, si fa avanti e chiede al gestore della storica sala da gioco, Pier Busseti, di ospitare il Festival. Grazie al sostegno dell’amministrazione locale e di alcuni sponsor, il 29 gennaio del 1951 la kermesse va in scena per la prima volta dalla città dei fiori. Soltanto nel 1977, la location viene spostata al Teatro Ariston, dove tuttora si svolge la manifestazione.