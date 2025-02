Il significato dai tatuaggi di Mahmood: dalla musica alla famiglia

Qual è il significato dei tatuaggi di Mahmood? Il cantante ne ha solo 4 e rappresentano cose molto importanti per lui.

Alessandro Mahmoud, vero nome di Mahmood, è un artista che ama sperimentare e che utilizza il corpo come mezzo per esprimere la sua arte e la sua evoluzione personale. Dagli outfit alle acconciature, il cantante di “Brividi” e “Tuta Gold” ama sorprendere il pubblico con cambiamenti drastici e inaspettati. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, Alessandro è molto più sobrio: ne ha solamente 4 e hanno tutti un significato speciale.

Il significato dei tatuaggi di Mahmood

Sul polso destro Mahmood ha un tatuaggio con un significato molto profondo. Figlio unico nato da madre sarda e padre egiziano, il cantante ha deciso di incidersi sulla pelle un triangolo che rappresenta il legame indissolubile tra i 3 membri della sua famiglia. Si tratta in realtà della lettera A, comune a tutti e 3: lui si chiama Alessandro, la mamma Anna e suo papà Amed.

Mahmood

Oltre al triangolo, Mahmood ha altri 3 tatuaggi: una frase in inglese, un coleottero disegnato sulle costole e la testa di Nefertiti. Quest’ultimo tattoo ha un significato particolare legato sia al videoclip della canzone “Dorado”, girato all’interno del museo egizio di Torino, sia alle sue origini da parte del padre.

Quanto ha speso per i tatuaggi?

Per festeggiare le 100 milioni di visualizzazione del videoclip di “Soldi”, Mahmood aveva stupito tutti esibendo un enorme tatuaggio sulla schiena raffigurante un cobra dalla lingua biforcuta. Poco dopo, però. il cantante ha rivelato che si trattava solo di un design temporaneo, necessario per girare un altro video.

Quanto ha speso Mahmood per i suoi tatuaggi? Non abbiamo informazioni precise, ma visto che sono pochi e di dimensioni ridotte probabilmente la cifra si aggira intorno a qualche centinaio di euro.