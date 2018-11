6 cibi da portare in tavola per unghie forti, sane e belle

Per avere unghie sane e belle è fondamentale curare l’alimentazione. Vediamo cosa mangiare per rinforzarle dall’interno.

Per avere unghie forti, belle e naturalmente lunghe non basta fare sempre la manicure e utilizzare prodotti cosmetici rinforzanti, come oli e smalti. La cosa più importante è curare molto l’alimentazione, per fare il pieno di vitamine e sali minerali indispensabili per la salute di unghie, pelle e capelli.

Nella dieta non devono mai mancare le vitamine gruppo B, lo zinco, il ferro e il calcio, ma anche gli omega-3 e 6, la vitamina C e la vitamina A. Vediamo quali sono i cibi che li contengono.

Cosa mangiare per indurire le unghie

1. Legumi. Tutti i legumi, ma soprattutto fagioli e lenticchie, sono ricchi di ferro, zinco, biotina (vitamina H) e proteine. Andrebbero mangiati almeno due volte a settimana, preferibilmente insieme a cereali integrali, per fornire all’organismo le proteine necessarie e sostituire, volendo, la carne. Zinco e ferro rendono unghie e capelli più forti, mentre la biotina accelera la crescita.

2. Noci. Le noci, ma anche le mandorle e i pistacchi, contengono magnesio, potassio, ferro, selenio, vitamine del gruppo B, vitamina E e omega-3. Per avere benefici bisognerebbe mangiarne circa 15-20 grammi al giorno, come spuntino tra un pasto e l’altro o da aggiungere alle insalate miste.

3. Salmone. Il salmone, oltre a essere una preziosa fonte di proteine del pesce, è ricchissimo di omega-3, ferro e vitamina B12, che rendono le unghie più forti e i capelli più luminosi. L’ideale sarebbe mangiarlo due o tre volte a settimana, ma può essere alternato anche ad altri tipi di pesce azzurro, come il merluzzo, il branzino e lo sgombro.

4. Cereali integrali. I cereali integrali sono fonte di vitamine B, ferro, silicio e zinco. Particolarmente benefico è il miglio, che contiene anche vitamina K, antiossidanti e proteine. Il mix perfetto anche per far crescere i capelli più velocemente.

5. Carote. Le carote forniscono all’organismo elevate quantità di vitamina C, vitamina A e betacarotene, tutte sostanze antiossidanti, indispensabili per rafforzare le unghie e migliorare l’aspetto della pelle.

6. Spinaci. Gli spinaci e tutte le altre verdure a foglia verde, come bietole e broccoli, sono fonte di ferro, zinco e calcio, che rigenerano e rinforzano unghie, capelli e pelle.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/caff%C3%A8-la-bevanda-caldo-mangiare-3236572/