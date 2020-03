Coronavirus: ecco chi sono tutti i vip contagiati

Coronavirus: si allunga la lista dei personaggi del mondo dello spettacolo risultati positivi al Covid-19. Ultimo è Tormund, attore di Games Of Thrones.

La lista dei contagiati da Coronavirus, di giorno in giorno, si allunga sempre di più. Non solo persone comuni, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, in queste ore, stanno combattendo una loro personale battaglia contro questo virus. I primi, ad aver fatto coming out in questo senso, sono stati Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, ma di ora in ora si aggiungono sempre più nomi a questa triste lista.

Coronavirus: chi sono i vip contagiati?

I primi ad aver ammesso, pubblicamente, di aver contratto il Coronavirus, sono stati Tom Hanks e la moglie Rita. Nelle ultime ore, però, la lista si è allungata. Ultimo, in ordine di tempo, è l’attore norvegese della saga Games Of Thrones, Kristofer Hivju, ammettendo di essersi messo con la sua famiglia in auto-isolamento per tutto il periodo necessario.

Positivi al Covid-19 anche alcuni esponenti del mondo dello sport internazionale come il campione dell’NBA Rudy Gobert che ha così messo uno stop a tutto il campionato dell’NBA.

In netto miglioramento, invece, le condizioni di Luis Sepulveda, scrittore e regista francese, che sembra che abbia contratto il virus durante un Festival a cui ha preso parte in Portogallo. In auto-isolamento, inoltre, ci sono Marine Le Pen dopo che nei giorni scorsi ha incontrato Christian Jacob, positivo al virus così come Franck Riester.

Coronavirus: in Italia contagiati anche i personaggi dello spettacolo

Il Covid-19 non guarda in faccia a nessuno. Se le istituzioni non fanno altro che veicolare il messaggio di “Restare a casa”, continua la lista di persone contagiare dal Coronavirus.

L’ultima, in ordine di tempo, ad aver contratto il virus è stata Giuliana De Sio che si trova allo Spallanzani di Roma. A essere in ripresa, dopo essere risultato positivo, inoltre, è anche l’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco, che ha deciso di lanciare anche un messaggio sul proprio account Instagram. Risultato positivo anche il conduttore Nicola Porro e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, entrambi in isolamento.

Positivi al Covid-19 anche alcuni calciatori: da Daniele Rugani, difensore della Juventus, a Manolo Gabbiadini attaccante della Sampdoria. Il settore calcio ha deciso di fermarsi, così come sta facendo il resto del mondo.