Unioni tra personaggi celebri e storie d’amore che non sempre hanno trovato l’approvazione generale e che anzi, molto spesso sono state contestate sia dai parenti dei due diretti interessati sia dai fan o dalla stampa: scopriamo quali sono state le coppie di star tra star più discusse di sempre.

Woody Allen Soon Yi Previn

Le coppie di star più contestate: quali sono

Fra il Principe Carlo e Lady Diana Spencer il matrimonio è stato fin da subito difficile e fortemente contestato. Anzitutto sembra che la Principessa non abbia trovato i favori della Regina, che fin da subito l’avrebbe ritenuta “troppo fragile” per il ruolo a lei imposto. Il matrimonio durò dal 1981 al 1996 e fu proprio la Regina – dopo l’intervista scandalo di Diana a Panorama (dove affermava che il matrimonio sarebbe stato “troppo affollato”) – a esigere il divorzio da parte della principessa e di suo figlio. Già prima delle nozze tra i due in molti erano convinti che il matrimonio avrebbe recato a Diana solo molta infelicità, e gli eventi avvenuti sembrano dimostrarlo.

Principe Carlo Diana Spencer

La storia d’amore tra Céline Dion e René Angélil è stata fortemente contestata. Il primo incontro tra i due è avvenuto quando lei aveva soltanto 12 anni, e lui 38 (all’epoca si trattò prettamente di un incontro lavorativo). I due hanno iniziato la loro storia d’amore nel 1987 e si sono sposati nel 1991. Nonostante le critiche per la grande differenza d’età tra i due, Dion e Angélil hanno sempre difeso strenuamente il loro amore (da cui sono nati tre figli, René, Eddy e Nelson). Angélil è scomparso nel 2016, e la cantante non ha mai smesso di ricordarlo attraverso i suoi canali social.

Un’altra delle storie d’amore più contestate di sempre è stata senza dubbio quella tra Woody Allen la figlia adottiva Sono Yi, adottata dall’attore insieme all’ex moglie, Mia Farrow. I due si sono sposati nel 1997, ed entrambi hanno sempre sostenuto di non aver mai avuto un rapporto “padre-figlia”: “La gente mi ha detto che non potevo stare con qualcuno molto più giovane di me. Ed era anche la figlia di Mia. Così alla fine sono stato falsamente accusato. Questo ha creato una brutta immagine di me. Ma alla fine questo non ha significato nulla per me perché ho una relazione meravigliosa con Soon-Yi e non la cambierei”, ha raccontato il regista a El Pais.

Di origine non nobile, divorziata, lontana dai canoni britannici: Meghan Markle si è attirata fin da subito molte critiche quando ha iniziato a frequentare il Principe Harry, e sembra proprio che per le continue bufere diffuse dalla stampa lei e il Principe abbiano deciso di abbandonare i titoli nobiliari, “scappando” in America.