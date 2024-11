L’ex volto di Uomini e Donne, Samuele Carniani, fa una confessione shock: “Convivo con un tumore da cinque anni”.

Nelle ultime ore una notizia ha sconvolto i fan di Uomini e Donne. L’ex protagonista del dating show, il corteggiatore Samuele Carniani, ha fatto una rivelazione inaspettata che ha scosso i telespettatori del programma di Maria De Filippi.

Carniani, che in passato è stato scelto dall’ex tronista Roberta Giusti, ha condiviso con i suoi follower una triste verità: ha scoperto di essere malato. Ma scopriamo che cosa ha rivelato e come sta adesso.

Uomini e Donne: Samuele Carniani scopre di avere un tumore

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato che attraverso una visita di routine, ha scoperto di avere un tumore gastrointestinale, un GIST (tumore stromale gastrointestinale), che lo accompagna da almeno cinque anni senza mai aver manifestato sintomi evidenti.

Una batosta per Carniani che ha appreso la diagnosi dopo essersi sottoposto a una semplice ecografia allo stomaco.

Questa scoperta improvvisa ha cambiato radicalmente la sua vita e ha influenzato il suo stato emotivo, come ha spiegato ai follower. “L’umore cambia in mezzo secondo” ha scritto Carniani sul post social pubblicato per annunciare la notizia.

L’annuncio social della malattia

Per annunciare la triste notizia, Samuele Carniani ha scelto di ricorrere al potente mezzo dei social.

“28/10/2024 per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità… perché? Non c’è stato un motivo vero.. così per controllo.. ed è proprio qua la mazzata” scrive. Il risultato? “Da almeno 5 anni ho un GIST ( gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico e lì cade un po’ tutto ciò che ti circonda“.

Poi rassicura i fan: “Ora lo step successivo è rimuovere questa bestiolina che è dentro di me e mi ha fatto compagnia per questi 5 anni… (str**zo che non ti sei mai fatto sentire)ma ora è il momento di salutarsi“.

Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti, a partire dall’intervento chirurgico a cui presto dovrà sottoporsi.