Conosciamo meglio Samuele Carniani: ecco quello che abbiamo scoperto sulla vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne.

Si chiama Samuele Carniani e nel 2021 il pubblico televisivo ha imparato a conoscerlo attraverso il celebre date-show Uomini e Donne in onda su Canale 5. Qui il giovane è arrivato nel programma nei panni di corteggiatore per un appuntamento al buio con le troniste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte ma si è subito dichiarato per la prima. La loro frequentazione è stata anche spesso oggetto al centro dello studio televisivo ma cerchiamo di conoscere qualcosa di più sulla vita di Samuele Carniani: quanti anni ha, da dove viene e cosa fa lontano dai riflettori.

Samuele Carniani, biografia

Sulla biografia di Samuele Carniani sappiamo che il corteggiatore di Uomini e Donne è nato nel 1999 ad Arezzo in Toscana e sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Sul suo percorso scolastico invece, sappiamo che ha frequentato l’Istituto Tecnico e che una volta diplomatosi ha cominciato subito a lavorare nell’azienda di famiglia. Nello specifico Samuele pare si occupa della progettazione e della realizzazione di espositori per gioielli.

Samuele Carniani, vita privata

Sulla vita privata di Samuele Carniani al momento facciamo fatica a saperne di più. Dal punto di vista sentimentale nella stagione televisiva 2021-2022 di Uomini e Donne, il corteggiatore si è dichiarato single ma non abbiamo alcuna notizia sulle sue relazioni passate. Su questo aspetto sembrerebbe essere assai riservato ed anche il suo profilo su Instagram continua a non essere pubblico.

Samuele Carniani, 4 curiosità

-Durante la sua frequentazione con Roberta Ilaria Giusti i due ragazzi sono apparsi molto affiatati.

-Samuele nella vita lavora anche come modello.

-Il corteggiatore ha diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-Ha sempre praticato sport fin da piccolo, anche la scherma (specialità fioretto).

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/