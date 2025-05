Non solo bianco e nero: la storia (dimenticata) sulla fumata gialla del Conclave

Quali sono i colori della fumata del Conclave? Non solo bianco e nero, con Joseph Ratzinger c’era anche il giallo.

Il 7 maggio i cardinali elettori si riuniranno in Conclave per stabilire il successore di Papa Francesco. Come vuole la tradizione, i fedeli di tutto il mondo scopriranno il suo nome con la fumata del comignolo installato sul tetto della Cappella Sistina. Ma sapete quali sono i colori del fumo? Non solo bianco e nero, con Joseph Ratzinger c’era anche il giallo.

Conclave, i colori della fumata: non solo bianco e nero

Dopo i funerali di Papa Francesco gli occhi di tutti i fedeli sono puntati sul comignolo che, nei giorni scorsi, i Vigili del Fuoco di Roma hanno installato sul tetto della Cappella Sistina. E’ con la fumata che i 133 cardinali elettori (non più 135 perché ci sono stati due ritiri per motivi di salute) riuniti in Conclave comunicheranno l’avvenuta o la mancata elezione del nuovo pontefice. Ovviamente, sono i colori del fumo a ‘parlare’.

In base alla tonalità della fumata i fedeli sapranno se i cardinali sono arrivati a una decisione. Se sarà nera significa che non hanno ancora raggiunto un accordo, mentre se sarà bianca “Habemus Papam”. Anche se in pochi lo ricordano, fino al 2005 c’era anche un altro colore: il giallo.

Fumata gialla: qual è il significato?

La fumata gialla è stata abolita nel 2005, dopo l’elezione di Joseph Ratzinger, che in veste di Papa ha preso il nome di Benedetto XVI. Questo colore, in realtà, non aveva un vero e proprio significato inerente il Conclave: serviva soltanto per testare la funzionalità del comignolo. Pertanto, il fumo veniva fatto uscire prima dell’inizio della riunione.

Nel 2005, le stufe che regolano la fumata sono state cambiate con impianti all’avanguardia, dotati di una centralina elettronica che ne garantisce il corretto funzionamento. Ergo: la fumata gialla è andata in pensione, quindi i fedeli devono concentrarsi solo sul bianco e il nero.