La parola conclave cosa vuole dire e quando è corretto utilizzarla? Scopriamolo insieme anche grazie ad esempi d’uso.

La parola conclave è legata al mondo della religione, ma cosa significa nello specifico e quando è corretto utilizzarla? Cerchiamo di dare una risposta a questa

Origini : dal latino conclave, ossia “camera”, propr. «camera chiusa a chiave», comp. di con- e clavis «chiave»

: dal latino conclave, ossia “camera”, propr. «camera chiusa a chiave», comp. di con- e clavis «chiave» Quando si usa : si riferisce a una riunione riservata e segreta dei cardinali della Chiesa cattolica per l’elezione di un nuovo Papa.

: si riferisce a una riunione riservata e segreta dei cardinali della Chiesa cattolica per l’elezione di un nuovo Papa. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: in Italia.

Il significato di conclave

dizionario lente ingrandimento

La parola conclave è di origine latina e nel suo significato ecclesiastico è stata utilizzata per la prima volta da Papa Onorio III nel 1216.

L’origine del termine “conclave” deriva dalla parola latina “cum clave”, che significa “con chiave”. Questa parola riflette il fatto che i cardinali sono letteralmente “chiusi a chiave” all’interno di una sede appositamente designata, solitamente la Cappella Sistina all’interno del Vaticano, dove si svolge l’elezione papale.

Il conclave è un processo altamente regolamentato e pieno di tradizioni che risalgono a secoli fa. Ogni cardinale è tenuto a giurare segretezza e riservatezza riguardo alle discussioni e alle votazioni all’interno del conclave. Questo è fatto per assicurare che le decisioni vengano prese in modo indipendente e senza influenze esterne.

Durante il conclave, i cardinali si incontrano per discutere dei candidati e votare per l’elezione del nuovo papa. Per essere eletto, un candidato deve ottenere una maggioranza di almeno due terzi dei voti. Dopo ogni votazione, le schede vengono bruciate, producendo una fumata nera se non si raggiunge la maggioranza richiesta o una fumata bianca se si raggiunge l’elezione del papa. La fumata bianca viene annunciata al mondo come segno che un nuovo pontefice è stato eletto.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio qual è il significato di questa parola:

“I media di tutto il mondo erano in attesa ansiosa della fumata bianca, che avrebbe annunciato l’elezione del nuovo pontefice dal conclave”.

“Il conclave per l’elezione del nuovo papa si terrà all’interno della Cappella Sistina”.

“Papa Francesco è stato eletto dal conclave ormai anni fa”.