Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo al Concerto del 1° maggio 2022 di Roma: dai cantanti a dove vederlo in TV e in streaming.

Il Concerto del 1° maggio di Roma è un appuntamento imperdibile nel giorno della Festa dei Lavoratori, una vera e propria tradizione di musica e cultura inaugurata nel 1990 e che, anno dopo anno, viene seguito dal vivo o attraverso le dirette di TV e radio da milioni e milioni di italiani. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo al Concerto del primo maggio 2022, dai cantanti che si esibiranno dal palco di Piazza San Giovanni a dove vederlo in TV e in streaming.

Dove vedere il Concerto primo maggio 2022 in streaming e in TV

Come di consueta il Concerto del 1° maggio 2022 di Roma in diretta TV è possibile vederlo su Rai 3. Ma non manca neppure la diretta streaming gratuita dell’evento che è garantita dalla piattaforma RaiPlay (dove sarà poi possibile vedere o rivedere anche in differita nei giorni successivi tutto il Concertone).

Concerto Primo Maggio

Così come non manca la diretta TV, non manca neppure la diretta radiofonica: per ascoltare il Concerto del 1° maggio alla radio basta sintonizzarsi su Rai Radio 2.

Concerto 1 maggio 2022: i cantanti

Ma chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco di Piazza a San Giovanni al Concerto del primo maggio 2022 a Roma? I primi artisti che sono stati annunciati dagli organizzatori sono: Ariete, Bresh, Coez, Fasma, Mace ft Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Thiele, Mara Sattei, Mecna, Rancore e Rovere. A loro si aggiungono anche, per la prima volta, gli artisti di Notre Dame de Paris e molti altri.

Inoltre, nella prima parte del Concerto del primo maggio 2022, si esibiranno anche i 3 vincitori del Contest 1MNEXT 2022.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG