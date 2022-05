Come votare Blanco e Mahmood all’Eurovision Song Contest 2022? Vediamo quali sono le modalità previste per esprimere la preferenza.

Blanco e Mahmood, avendo vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, sono in gara all’Eurovision Song Contest 2022. I due artisti portano in scena sul palco del Pala Alpitour di Torino lo stesso brano con cui hanno trionfato all’Ariston, ovvero Brividi. Come votare Blanco e Mahmood? Vediamo quali sono le modalità previste.

Come votare Blanco e Mahmood all’Eurovision 2022?

L’Eurovision Song Contest 2022, in scena a Torino il 10, 12 e 14 maggio, vede 40 Paesi sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria. L’Italia è rappresentata da Blanco e Mahmood che, in qualità di vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno avuto accesso diretto alla kermesse musicale. I due artisti non sono gli unici italiani in gara. C’è anche Achille Lauro, che ha conquistato un posto all’ESC 2022 vincendo il concorso Una voce per San Marino, indetto dalla Repubblica di San Marino proprio per scegliere un rappresentante per l’Eurovision.

Alla finalissima del Song Contest, in scena il 14 maggio, accedono gli artisti che hanno ottenuto più voti nel corso delle due semifinali. Allo stesso modo, a vincere l’ESC sarà il cantante più votato. E’ possibile votare per Blanco e Mahmood? La risposta è semplice: no. Come vuole il regolamento, infatti, ogni Paese non può votare il proprio rappresentante. Questo significa che gli italiani, ad esempio, possono dare la loro preferenza ad Achille Lauro perché gareggia con San Marino ma non a Blanco e Mahmood. Questi ultimi possono essere tranquillamente votati da tutti gli altri Stati tramite le modalità previste: telefono fisso, sms e app.

Dal regolamento dell’Eurovision 2022 non si scappa

La regola in merito al televoto dell’Eurovision Song Contest 2022, ovviamente, non è l’unica. Il regolamento è ampio e prevede, ad esempio, che le canzoni non superino i 3 minuti. Questo ‘obbligo’ ha costretto molti artisti a dei tagli. Blanco e Mahmood, giusto per rimanere in tema, hanno dovuto tagliare ben 30 secondi dalla loro bellissima Brividi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG