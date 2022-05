Stripper è uno degli ultimi successi di Achille Lauro e contiene omaggi ad alcuni dei suoi miti: vediamo testo e significato della canzone.

Utilizzata da Achille Lauro per gareggiare all’Eurovision Song Contest 2022, Stripper è l’ultima canzone lanciata dall’artista veronese. Un vero e proprio inno ad accettarsi sempre e comunque, ma anche un omaggio ad alcuni miti del cantante. Scopriamo il significato e il testo del brano.

Stripper di Achille Lauro: il significato

Stripper è la canzone che ha scelto Achille Lauro per presentarsi al concorso Una voce per San Marino. Qui, davanti ad una giuria che vedeva anche un mostro sacro come Mogol, è riuscito a trionfare, assicurandosi un posto all’Eurovision Song Contest 2022. La canzone, perfetta per una platea internazionale, ha il classico spirito rock a cui i fan dell’artista veronese sono ormai abituati. Un brano orecchiabile, con alcune strofe che restano facilmente impresse.

Il significato riflette alla perfezione l’anima di Lauro. Si tratta di un vero e proprio invito ad accettarsi per quello che si è, senza alcun timore. Bisogna assecondare, sempre e comunque, le proprie voglie, in modo da vivere al massimo la vita. Soltanto agendo in questo modo non si avranno rimpianti.

Dulcis in fundo, Stripper è anche una canzone che vuole essere un omaggio ad alcuni degli artisti che sono per Achille veri e propri miti: da Madonna ai Clash, passando per i Beatles e Loredana Bertè.

Ecco il video di Stripper di Achille Lauro:

Il testo di Stripper

È una stripper, sì

Questo amore è uno strip club, ah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Non è un film, London Calling, corri

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin (ah-ah)

Ma che stupida voglia che ho

Quella stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, ah

E vado fuori di me

I don’t know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha seicento cavalli

Io il suo beagle, è il mio Personal Jesus

I don’t know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori

E vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Madonna che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

I don’t know

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG