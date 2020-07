Come sorelle: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV

Da mercoledì 8 luglio arriva su Canale 5 Come sorelle, la serie TV turca pronta a conquistare anche l’Italia: ecco la trama, il cast e le anticipazioni.

Per quanto riguarda il mondo della televisione, il 2020 sembra essere l’anno delle serie TV turche: dopo Daydreamer – Le ali del sogno, su Canale 5 arriva anche Come sorelle. In Turchia il successo di questa serie TV è stato enorme ed è per questo che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di puntarci: il giorno scelto per il debutto di Come sorelle, la cui prima stagione è composta da 8 episodi, è mercoledì 8 luglio. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Come sorelle: la trama e le anticipazioni sulla serie TV

La protagonista principale di Come sorelle è Ipek Gencer, una giovane ereditiera prossima al matrimonio che all’improvviso scopre di avere dure sorella: la dottoressa Deren Kutlu e la cantante Çilem Akan.

Le tre non si conoscono ma, a causa di un imprevisto, sono costrette a vivere insieme l’una con l’altra su un isola dell’Egeo: la convivenza le porterà a conoscersi, a indagare sui rispettivi passati e ricostruire come un puzzle le loro vite. Ogni volta che si avvicinano alla verità sulla loro storia, degli ostacoli complicano i rapporti tra le tre donne.

Come sorelle: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista di Come sorelle, Ipek Gencer, è l’attrice Sevda Erginci. Melis Sezen veste invece i panni di Deren Kutlu, Elifcan Ongurlar interpreta la terza delle sorelle protagoniste della serie Tv: Çilem Akan.

I nomi delle tre protagonisti principali di Come sorelle al pubblico italiano probabilmente non diranno molto, ma ad assicurare qualità sono i produttori, gli stessi di altri show di successo come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season – La stagione del cuore. Resta ora da capire se anche questa serie TV riuscirà ad avere lo stesso successo che su Canale 5 sta avendo Daydreamer – Le ali del sogno.

