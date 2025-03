Stasera tutto è possibile: ecco come partecipare come pubblico al programma

Ecco come partecipare come pubblico a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino che va in onda su Rai 2.

Stefano De Martino non è solo l’amato conduttore di Affari Tuoi, su Rai 2 conduce anche un altro programma molto amato dal pubblico: Stasera tutto è possibile. Anche in questo caso, curiosamente, ha preso il posto di Amadeus. Il game show va in onda dal 2015 e continua a far registrare ottimi dati di ascolto: sono molti coloro che lo guardano da casa in TV ma tanti anche coloro che desiderano assistere alle puntate dal vivo. Vediamo allora come partecipare come pubblico a Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile: come partecipare come pubblico

Per candidarsi per partecipare come pubblico a Stasera tutto è possibile si può inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Basta scrivere nell’oggetto “Pubblico di Stasera tutto è possibile” mentre all’interno del testo della mail moverete indicare i vostri dati personali, ovvero il nome, il cognome, l’indirizzo e-mail e il vostro numero telefonico, in questo la produzione potrà ricontattavi nel caso in cui foste selezionare per partecipare come pubblico a una puntata del programma.

Possono inviare la propria candidatura a partecipare a Stasera tutto è possibile tutti coloro che hanno almeno 18 anni: come anche per altri programmi televisivi, non è possibile ai minorenni partecipare come pubblico al programma.

Ricordiamo che tutte le puntate di Stasera tutto è possibile sono registrate del Centro di produzione Rai di Napoli che si trova in via Guglielmo Marconi 9, nel quartiere Fuorigrotta, vicino a dove si trova lo stadio Diego Armando Maradona. Nel caso in cui doveste essere contatti per partecipare al varietà condotto da Stefano De Martino dovrete quindi recarvi proprio negli studi televisivi del Centro di produzione Rai di Napoli.