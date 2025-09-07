Come capire se i cibi presenti nel freezer sono da buttare nel momento in cui si rientra dalle vacanze.

Durante il periodo estivo, può risultare difficile gestire, in modo corretto, il cibo presente in frigo, anche perché, a causa delle vacanze, si resta lontani da casa per diversi giorni. Un blackout improvviso, infatti, può compromettere la conservazione degli alimenti, esponendo le persone che li mangiano a diversi rischi per la salute. Scopriamo, dunque, come comportarsi in tale situazione.

Un trucco semplice per controllare il freezer prima delle vacanze

Chi sceglie di non svuotare il congelatore prima di partire può ricorrere ad un metodo semplice ed efficace per verificare lo stato degli alimenti al rientro. Basta riempire un bicchiere di plastica con acqua, congelarlo e posizionare una moneta sulla superficie ghiacciata prima di partire.

Al ritorno, se la moneta si trova ancora in superficie, significa che il freezer non ha subito interruzioni o che queste sono state troppo brevi per danneggiare i cibi.

frigo ragazza alimenti

Se, invece, la moneta è affondata nel ghiaccio o si trova sul fondo del bicchiere, è il segnale che il contenuto del freezer si è scongelato, almeno in parte, a causa di un blackout prolungato.

I rischi per la salute e le linee guida di sicurezza

Il congelamento non elimina i batteri presenti nei cibi, ma ne rallenta semplicemente la crescita. In caso di scongelamento e successiva ricongelazione, i microrganismi riprendono a moltiplicarsi velocemente, aumentando il rischio di intossicazioni alimentari. Carne, pesce, latticini e verdure, infatti, sono particolarmente vulnerabili a questi sbalzi di temperatura.

Il consumo di alimenti compromessi può causare diversi sintomi tra i quali possiamo annoverare il vomito, diarrea, crampi addominali e, nei casi più gravi, portare al ricovero. È per questo che, in caso di dubbi, è sempre consigliabile non rischiare e scartare i cibi che potrebbero essere stati danneggiati.

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Salute Pubblica del Connecticut, un congelatore pieno mantiene gli alimenti sicuri per circa 48 ore se resta chiuso durante un blackout, mentre la durata si riduce a 24 ore se è solo parzialmente riempito.

Per tutti questi motivi, è consigliato, prima di partire, svuotare il congelatore e limitare la quantità di cibo al suo interno, così da ridurre sprechi e pericoli per la salute. Se, invece decide di lasciarlo in funzione, il trucco della moneta resta una soluzione semplice ed efficace per tutelare la propria salute al ritorno.