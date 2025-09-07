La buccia dell’anguria è oro per la pelle: il rimedio naturale che ringiovanisce il viso

Il segreto naturale per ottenere una pelle luminosa è racchiusa nella buccia di anguria: tutti i benefici di questo prodotto scartato.

L’anguria è uno dei frutti più amati in assoluto, in quanto è ricca d’acqua e rinfresca il palato, permettendo di combattere, al meglio, le temperature particolarmente elevate. In molti, però, non sanno che anche la buccia di questo frutto, di solito buttata nell’umido, rappresenta un vero e proprio elisir di bellezza. Scopriamo come tale parte dell’anguria può conferire un aspetto luminoso alla pelle del viso.

Buccia di anguria, da prodotto di scarto a trattamento di bellezza

La parte bianca della buccia dell’anguria è un concentrato di nutrienti. Ricca di vitamine, antiossidanti e minerali, può aiutare a idratare, lenire e illuminare la pelle, rendendola più elastica e fresca.

Gli esperti di cosmesi naturale sottolineano come la sua composizione, caratterizzata da un’alta percentuale di acqua e da sostanze lenitive, la renda perfetta per chi cerca rimedi semplici e a costo zero per la cura del viso.

Per creare un trattamento beauty bisogna lavare bene la scorza e frullare la parte bianca fino ad ottenere una crema naturale.

Applicata sul viso come maschera, questa miscela dona un’immediata sensazione di freschezza. Per potenziarne l’efficacia, è possibile unire il miele, che ha proprietà emollienti e/o l’avocado, ricco di grassi buoni e di vitamine.

Un frutto dalle mille virtù

L’anguria, che – scientificamente – è conosciuta come Citrullus lanatus, appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae ed è originaria dell’Africa tropicale.

Con il suo elevato contenuto di acqua, superiore al 90%, e la presenza di vitamine A, C, B e B6, è considerata un alimento rinfrescante e nutriente. Non a caso è spesso al centro delle diete estive e dei trattamenti naturali per la pelle, in quanto idrata la pelle, rendendola, al contempo, luminosa.

In alcune zone del Giappone e anche in Italia, le angurie sono fatte crescere in forme particolari, ad esempio quelle cubiche e piramidali, a puro scopo decorativo: in Oriente, infatti, rappresentano un regalo elegante a tutti gli effetti. Tale frutto, infine, è coltivato in tutto il mondo ed esistono oltre 1.200 varietà che oscillano dal classico rosso fino alle versioni gialle, arancioni e bianche.