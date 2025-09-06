Colpevole d’innocenza: tutto quello che c’è da sapere sulla trama da incubo, cast e location

Nel 2000 usciva in Italia nelle sale cinematografiche Colpevole d’innocenza, thriller con protagonista Ashley Judd: ecco trama, cast e location del film.

Gli appassionati del genere thriller certamente conoscono un film come Colpevole d’innocenza. La pellicola, diretta da Bruce Beresford, è uscita nelle sale cinematografiche italiane nel 2000 (negli Stati Uniti è arrivato invece nel 1999) ed ha ottenuto un buon successo da parte del pubblico. Il film è ambientato in varie località degli Stati Uniti, ma le location dove è stato girato sono da tutt’altra parte: vediamo allora insieme quali i suoi luoghi nei quali il regista Bruce Beresford ha girato il suo Colpevole d’innocenza.

Colpevole d’innocenza: le location del film

Il primo ciak di Colpevole d’innocenza è stato battuto dal regista Bruce Beresford il 15 luglio del 1998, l’ultimo il 21 ottobre dello stesso anno. Gran parte delle riprese, così come quelle di molti altri film americani, si svolte in Canada. Questo per via dei minori costi rispetto agli USA.

Tra le principali location troviamo la Bowen Island, la Britannia Beach e città come Vancouver, Revelstoke, Prince George. Oltre che in Canada, però, Colpevole d’innocenza è stato girato anche in parte negli Stati Uniti. Dove? Per la precisione a New Orleans e a Whidbey Island.

Colpevole d’innocenza: la trama e il cast del film

La protagonista principale di Colpevole d’innocenza è Ashley Judd, in realtà la prima scelta del regista Bruce Beresford per il ruolo di Elizabeth Parsons era Jodie Foster: quest’ultima però dovette rinunciare all’ultimo istante alla parte perché nel frattempo era rimasta incinta e venne quindi sostituita proprio da Ashley Judd. Un colpo di fortuna per lei, considerato che per questo film ha ottenuto una grande notorietà.

Nel cast di Colpevole d’innocenza sono poi presenti anche Tommy Lee Jones, Bruce Greenwood, Annabeth Gish, Jay Brazeau, John Maclaren, Ed Evanko, Michelle Stafford, Roma Maffia e Davenia McFadden.

Ma conosci la trama del film? Ebbene, la protagonista Libby vive una vita apparentemente perfetta accanto al marito e al loro bambino. Ma tutto cambia all’’improvviso durante un weekend, quando il marito sparisce nel nulla e lei viene accusata – senza prove – di averlo ucciso. Condannata ingiustamente, finisce in prigione e il figlio viene affidato alla sua migliore amica, l’unica persona di cui si fidi davvero. Tuttavia, quello che sembrava un gesto di protezione si trasforma in un incubo ancora più profondo: anche l’amica sparisce, portando con sé il bambino.