Quanti anni ha il tuo cuore? Hanno inventato il test online che ti svela la verità

Un gruppo di scienziati ha inventato uno strumento che permette di calcolare la vera età del cuore: ecco il nome e come si usa.

Se vi dicessimo che l’età anagrafica non corrisponde quasi mai a quella del cuore? A fare luce sull’argomento è stato un recente studio, che ha messo a puntino uno strumento utile a calcolare quanti anni ha realmente il muscolo cardiaco. Scopriamo come si usa la piattaforma e perché è estremamente utile per la salute.

Come calcolare l’età del cuore? Basta uno strumento online

Un team di ricerca della Facoltà di Medicina Feinberg dell’Università Northwestern di Chicago, in collaborazione con altri istituti come il Dipartimento di Medicina dell’Università di Boston, il Dipartimento di Salute della Popolazione dell’Università di New York e la Divisione di Cardiologia della Facoltà di Medicina dell’Università Johns Hopkins, hanno ideato uno strumento che consente di calcolare la vera età del cuore.

Il dispositivo si chiama Prevent ed è stato progettato per valutare il rischio cardiologico in un periodo temporale che va dai 10 ai 30 anni successivi, in persone tra i 30 e i 79 anni che non hanno ancora avuto gravi patologie cardiovascolari. Considerando che ictus, infarto, insufficienza cardiaca e altre condizioni sono ancora oggi la principale causa di morte a livello mondiale, il calcolatore potrebbe rappresentare una svolta.

Con questo strumento, infatti, si potrebbero prevedere malattie fino a 30 anni prima dell’arrivo, quindi intervenire precocemente con terapie ad hoc. Non a caso, durante la ricerca, gli scienziati si sono resi conto che quasi mai l’età anagrafica delle persone corrisponde a quella del cuore. I motivi sono diversi: dallo stile di vita scorretto (fumo, alcol e dieta) all’inquinamento.

Come si usa lo strumento per calcolare l’età del cuore

Prevent stabilisce la vera età del cuore grazie all’analisi di una serie di fattori legati al benessere cardiovascolare, come: colesterolo, pressione arteriosa, indice di massa corporeo (BMI), funzione renale, diabete e terapie in atto. Pertanto, nella piattaforma dedicata non bisogna fare altro che inserire i parametri che vengono richiesti, quelli che si ottengono con delle semplici analisi del sangue.

Lo strumento, grazie alle informazioni fornite, mostrerà la vera età del cuore. Ci teniamo a sottolineare che questo dato non deve essere letto in modo allarmistico, ma va sempre valutato da un medico. Ergo, non andate in ansia se il risultato non è quello che vi aspettate o sperate.

Considerate che durante la ricerca gli scienziati hanno testato il dispositivo su più di 14.000 adulti tra i 30 e i 79 anni, scoprendo che le donne avevano un’età cardiaca media di 55,4 anni, rispetto a quella cronologica di 51,3 anni. Risultati peggiori per gli uomini, con un’età cardiaca di 56,7 anni contro la cronologica di 49,7 anni.