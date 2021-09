Oggi si celebra la giornata mondiale del cuore. Un vero e proprio evento a cui è possibile prendere parte in modi diversi. Scopriamone alcuni.

La giornata mondiale del cuore, istituita dalla World Heart Federation, è nata per celebrare l’importanza di questo organo, sensibilizzando al contempo la gente sull’importanza di prendersi cura di se al fine di non danneggiarlo.

Le problematiche legate al cuore, sono infatti ad oggi la prima causa di morte. Motivo per cui attraverso questa giornata si intende promuovere la cultura legata ad uno stile di vita sano.

Giornata mondiale del cuore in Italia: ecco dove e come si celebra

In questa giornata così importante, il cuore è al centro di tutto. Per questo motivo le iniziative ad esso dedicate sono davvero tante.

mani a cuore

Si va dalle campagne di sensibilizzazione promosse sia nelle piazze che online a dei punti dove poter effettuare controlli gratuiti volti a verificare colesterolo, massa corporea e altri indici che se trascurati possono portare a problematiche legate all’apparato cardio vascolare. Ci saranno anche diversi podcast realizzati dai medici e dedicati proprio alla salute del cuore.

Inoltre, in quest’anno così particolare, è stato scelto un tema speciale, ovvero quello di usare il cuore per connettersi. Un bisogno che dopo la pandemia appare più forte che mai.

Cuore: i numeri in Italia

Come già anticipato, in Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte, riguardando il 34,8% dei decessi. Un numero allarmante e nonostante il quale la prevenzione è sempre troppo poca. Problema che a detta degli esperti è peggiorato con l’arrivo del Covid.

Da qui la scelta di pensare ad un tema legato alla connessione intesa come un’apertura verso il mondo ma anche e sopratutto verso se stessi. Perché la miglior connessione che ci sia è quella che abbiamo con il nostro organismo. Cosa fattibile solo attraverso il mantenimento di uno stile di vita sano e l’attenzione ai vari controlli medici che è bene seguire ogni tot anni e sopratutto quando non ci si sente perfettamente in forma.

A ciò si unisce ovviamente la lotta all’obesità e a fattori che possono scatenare i problemi cardiovascolari e tra i quali rientrano il colesterolo e la glicemia alti. Problemi che, come ben sappiamo, possono essere risolti con una corretta alimentazione e la giusta cura della propria persona.