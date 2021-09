Cosa scrivere per augurare una buonanotte divertente? Vediamo le frasi e le citazioni che riescono a strappare un sorriso.

Augurare una buonanotte divertente è possibile, a patto che il destinatario del messaggio abbia una spiccata dose di ironia. Ci sono alcune frasi e alcuni aforismi che sono davvero spassosi, anche se non comprensibili da tutti, mentre altre sono adatte ad un ‘pubblico’ più ampio. Diamo uno sguardo alle citazioni che riescono a strappare un sorriso.

Buonanotte divertente: cosa scrivere?

Una buonanotte simpatica non è per tutti, diciamolo. Quanti non hanno il dono dell’ironia potrebbero offendersi a morte e non rivolgervi la parola per qualche tempo. E’ altresì vero, però, che ci sono frasi e frasi da scrivere, per cui è semplice fare una specie di cernita. Magari, all’amico più incline al sorriso potete scrivere una buonanotte da ridere, mentre a quello un po’ meno umorista potreste mandare una buonanotte scherzosa. Tra i messaggi più belli di sempre abbiamo:

Buonanotte divertente

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il pigiama: buonanotte!;

Tutti dobbiamo credere in qualcosa. Io credo che andrò a dormire. Notte!;

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo, ma niente… ti sarai già messo il pigiama;

Ho fallito la prova costume, ma in quella pigiama sono infallibile;

Il mio problema è che quando dormo mi vengono i colpi di genio, e quando sono sveglio i colpi di sonno;

Ho talmente tanto sonno che ho regalato una notte di ferie alle pecore. Buonanotte;

Il letto mi ha sedotto e ho ceduto alle sue avances. Buonanotte;

Esercizi di sbadiglio fatti! Ora posso andare a dormire;

Io vado a pigiamare!;

Piumone. Camomilla. E via godersi i migliori anni della vita;

Le pecore stanotte non funzionano. Le ho già contate, tosate e sto facendo il terzo golfino;

Italiani: “Buonanotte”. Inglesi: “Good night”. Francesi: “Bonne nuit”. Spagnoli: “Buenas noches”. Io: “Che giornata di merda”;

Il cuscino mi ha chiesto l’amicizia… Mi sa che l’accetto. Buonanotte;

Vado a letto, domani devo incazzarmi presto… Buonanotte;

Quando ho finito di dare la buonanotte su tutti i Social network devo cominciare a dare il buongiorno su tutti i Social network.

Buonanotte simpatico: strappare un sorriso con un messaggio

Una buonanotte divertente per amici deve essere indirizzata, come già sottolineato, al mittente giusto. Non ‘spammate’ messaggi a caso in gruppi di cui non conoscete bene tutti i contatti. In questi casi, un “vado a pigiamare” è più che sufficiente. Con coloro che hanno una buona dose di ironia e considerate veramente best friends potete osare:

