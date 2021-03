Come andare in vacanza nel 2021: ecco le misure che dovrebbero permettere ai cittadini europei di muoversi in sicurezza durante l’estate.

Vaccini e Green Pass. Sono due le ‘armi segrete’ dell’Unione europea per permettere di salvare l’estate di tutti i cittadini. Come andare in vacanza quest’anno è infatti il dubbio che inizia ad attanagliare le menti di molti italiani e non solo. Nonostante le campagne vaccinali stiano iniziando a prendere piede un po’ ovunque nel Vecchio Continente, l’emergenza Coronavirus resta a livelli di allerta molto alti, e le prospettive ad oggi non sembrano essere troppo rassicuranti. Ecco quali sono le manovre dei governi per cercare di salvare l’estate dei cittadini.

Come andare in vacanza nel 2021: l’importanza del vaccino

Di estate ha iniziato a parlare anche il governo italiano, tramite le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza. Secondo il numero uno del dicastero più importante di questi mesi, saranno l’impatto della campagna vaccinale e l’istituzione del Green Pass a permettere agli italiani e ai cittadini europei di andare in vacanza con discreta tranquillità, seppur con le consuete limitazioni cui ormai siamo abituati (mascherine e principali misure anti-contagio).

Viaggi aerei con il passaporto vaccinale

Sarà innanzitutto fondamentale l’impatto della campagna di vaccinazione. Nel mese di marzo risulta vaccinato contro il Covid il 10% circa degli italiani. La speranza del governo è di poter arrivare entro luglio al 60%, una percentuale che garantirebbe spostamenti con discreta tranquillità. Tuttavia, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, anche nella migliore dell’ipotesi, ci saranno molte persone ancora non vaccinate quest’estate, soprattutto tra i giovani. Per questo motivo le misure anti-contagio resteranno la base di ogni attività.

Nessun libera tutti è dunque in arrivo, ma con la bella stagione potrebbe arrivare un assaggio di quella normalità che da troppo tempo ormai ci è sottratta. Per quanto riguarda le attività, difficile la riapertura delle discoteche, almeno in Italia, essendo ambienti in cui la trasmissione è molto rapida. Potrebbe però cadere a breve l’imposizione del coprifuoco.

Vacanze 2021: il passaporto vaccinale per spostarsi in Europa

L’altro grande ingrediente per poterci consentire di vivere un’estate più vicina alla normalità è l’introduzione del Green Pass, o Green Certificate, ovvero il passaporto vaccinale che dovrebbe permettere ai cittadini dell’Unione europea già vaccinati di muoversi all’interno degli Stati dell’Unione senza troppi problemi.

Un facsimile di questo passaporto è stato presentato dal commissario europeo a capo della task force per i vaccini, Thierry Breton. Stando alle prime indicazioni, nel documento dovrebbe essere attestata sia la vaccinazione, sia la guarigione, e anche il risultato dei test Covid cui ci si è sottoposti. Basterà a regalarci un’estate nuovamente in viaggio?