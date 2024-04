Ha ritrovato l’armonia col suo corpo Clizia Incorvaia che sui social si è mostrata in intimo con tanto di messaggio ai fan.

Una foto in lingerie con un chiaro intento, non mostra il suo fisico, per altro perfetto, ma mandare un messaggio a tutti coloro che la seguono. Clizia Incorvaia ha pubblicato uno scatto ammettendo di aver ritrovato l’armonia col proprio corpo dopo le due gravidanze, l’ultima, circa un anno fa.

Clizia Incorvaia, la foto in lingerie

Clizia Incorvaia

“Dopo una gravidanza le priorità di una donna cambiano e dopo la nascita di Gabriele, non mi ero mai pesata, sapevo che non avevo recuperato quello che era il mio ‘peso forma'”, ha esordito la Incorvaia.

Nel suo post social, la donna ha aggiunto: “Ma la felicità di una nuova gravidanza, il lavoro da mamma bis mi avevano reso così felice e impegnata che non avevo mai pensato a ”me’. Poi è accaduto che ai due anni di Gabri è scattato un ‘click’ così ho iniziato ad allenarmi e adottare un’alimentazione seguita da una nutrizionista (che non finirò mai di ringraziare) che mi ha permesso di recuperare il metabolismo che si era rallentato e ho perso così 7 kg recuperando il mio ‘CORPO’ e iniziando di nuovo a sentirmi a mio agio!”

Le parole della bella Clizia sono poi andate avanti con un bel messaggio: “Ho recuperato il mio benessere fisico e psicologico. Poiché MENTE e CORPO sono collegati non scodiamolo mai. #vogliamocibene e non si tratta di mera vanità”.

Le reazioni

Al netto di quelle che sono parse delle belle parole e delle belle intenzioni, non tutti i seguaci della Incorvaia hanno apprezzato il messaggio. In particolare, alcuni utenti hanno criticato la scelta di farsi vedere in lingerie.

“Siamo alle solite…una bella donna anche vestita… però evidentemente sente la necessità di dover mettere in mostra il corpo per esibizione,per ricevere complimenti altrimenti per cosa!?”, ha scritto un utente.

