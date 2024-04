Si sente di nuovo a proprio agio col suo corpo Clizia Incorvaia che ha condiviso alcune foto accompagnate da un messaggio importante.

Non è la prima volta che Clizia Incorvaia parla di stare bene con se stessi e col proprio corpo. Adesso, la nota influencer ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci una serie di scatti accompagnati da un lungo messaggio per esporre la sua gioia per forma ritrovata dopo le fatiche della gravidanza.

Clizia Incorvaia, il corpo dopo la gravidanza

Clizia Incorvaia

Attraverso un post su Instagram con annesse foto a conferma di quanto ha raccontato, la Incorvaia ha voluto spiegare la sua grande gioia nell’aver ritrovato, finalmente, il piacere di stare bene con se stessa e con il suo corpo. Una situazione che, dopo le gravidanze, evidentemente, la turbava parecchio.

“Il nostro corpo e la nostra casa ed è bellissimo sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Può accadere che dopo la gravidanza una donna non si riconosca più moltissimo ma è naturale. Come però è naturale dopo un po’ di tempo aver voglia di indossare i vecchi abiti. Mi è venuto il desiderio di indossare la taglia di un tempo per sentirmi più sicura e femminile. Fermo restando che la perfezione non esiste ma sentirsi a proprio AGIO è già un traguardo meraviglioso. Grazie a due donne speciali che mi hanno accompagnato in questo mio percorso di ‘riappropriazione del proprio corpo'”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con i vari scatti con la trasformazione:

I chili persi nell’ultimo periodo

La Incorvaia aveva parlato già in precedenza di questioni simili spiegando di aver perso ben 7 kg negli ultimi tempi. La donna aveva spiegato che “ai due anni di Gabri è scattato un ‘click’ così ho iniziato ad allenarmi e adottare un’alimentazione seguita da una nutrizionista”.

Il risultato è stato quello di “recuperare il metabolismo che si era rallentato e ho perso così 7 kg recuperando il mio ‘CORPO’ e iniziando di nuovo a sentirmi a mio agio!”.

Parole che, adesso, come raccontato, hanno trovato quella che sembra la conferma definitiva.