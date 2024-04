Potrebbe essere stato svelato il nome del nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. La segnalazione sull’argentina e la famiglia di lui…

Nuovo amore per Belen Rodriguez? Sembra proprio di sì. Dopo i rumors delle scorse settimane, ci sarebbero adesso delle nuove indicazioni e indiscrezioni sul conto del misterioso uomo che sarebbe accanto alla bellissima argentina. Non solo. Stando ai rumors, per la coppia ci sarebbero anche dei primi “problemi” legati alla famiglia di lui…

Belen Rodriguez, spunta il nuovo fidanzato Angelo

Belen Rodriguez

Ormai da qualche tempo, dopo aver detto addio a Elio Lorenzoni, si era parlato di quella che sembrava poter essere una nuova frequentazione da parte della bella Belen. In particolare, adesso, ci sarebbero ulteriori dettagli relativi al nome del misterioso ragazzo accanto alla showgirl.

A fornire maggiori informazioni sul presunto nuovo compagno dell’argentina è stata la nota esperta di gossip Deianira Marzano che come sempre riporta le segnalazioni che le giungono da parte dei fan.

In questo caso, ecco persino una foto che vedrebbe il nuovo fidanzato dell’argentina. Un bel ragazzo di nome Angelo.

Sarebbe lui il suo nuovo amore. Pare, infatti, che Angelo sarebbe già andato a casa della donna e avrebbe anche già conosciuto i piccoli, Santiago e Luna Marì, figli dell’argentina.

I malumori della famiglia di lui

Al netto dell’andamento apparentemente positivo della relazione, ci sarebbe però una nota stonata. Quale? La famiglia di lui sarebbe contrariata dalla frequentazione con la Rodriguez.

Sempre a riguardo della segnalazione ricevuta, infatti, l’esperta di gossip ha mostrato altri dettagli: “Conosco alcune info su Angelo e la sua famiglia. Sono amici di famiglia. La mamma non è contenta di questa frequentazione”, ha scritto la fan che ha fatto la segnalazione chiedendo di rimanere anonima.

Si tratta, ovviamente, solo di rumors. Ma chissà che molto presto non possano esserci dettagli più concreti e dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche un post Instagram recente dell’argentina: