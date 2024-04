Dopo aver vissuto l’esperienza ad Amici, Nicholas sogna di vivere ballando e, magari, un giorno tornare nella scuola in altre vesti.

Indubbiamente tra i ballerini più amati dal pubblico di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Nicholas ha rilasciato una simpatica intervista a Super Guida Tv. Il danzatore, eliminato al Serale, ha raccontato le sue emozioni dopo la partecipazione nella scuola e ha dato qualche spunto relativo al futuro con il sogno nel cassetto, un giorno, di tornare nel programma magari da professionista.

Amici, i sogni di Nicholas

Maria De Filippi

Parlando dell’esperienza nel talent, Nicholas ha spiegato di aver avuto tanti momenti anche di difficoltà: “Dentro la scuola i ritmi di lavoro sono molto alti, si studia molto e quindi studiando tanto ho ottenuto dei miglioramenti e da lì ho iniziato a ballare molto di più. Per fortuna Maria De Filippi, e anche gli altri, hanno notato fin dall’inizio che non ero solo bello ma che sapevo anche ballare”.

Il danzatore ha sottolineato come abbia superato anche le critiche della maestra Celentano: “[…] Io voglio fare il ballerino nella vita, è il mio sogno. Come ogni sogno a cui si ambisce, si deve dare il massimo affinché si avveri e non potevo permettere a nessuno che questo mi venisse tolto. Quindi l’ho superata con un po’ di pazienza, con calma, con molto sacrificio”.

Il pronostico sul talent

Non è mancato, nel corso dell’intervista, anche un passaggio sull’attuale edizione e il pronostico sul possibile vincitore del talent: “Sono tutti molto bravi, ma per il canto direi Petit. Sarei felice se vincesse lui perché è un ragazzo che si impegna tantissimo, un ragazzo buono, veramente genuino e puro. Nel ballo invece direi Sofia che per me è sempre stata una tra le ballerine più forti”, ha detto Nicholas.

Di seguito anche un post Instagram del ballerino sulla sua esperienza nel talent: