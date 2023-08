Una foto col compagno Paolo Ciavarro ha fatto scatenare i fan. Clizia Incorvaia è di nuovo incinta? La sua replica è stata dura.

Capita a tante donne che sui social lavorano anche col proprio fisico. Questa volta è successo a Clizia Incorvaia di “subire” la fatidica domanda dei fan: “Sei incinta?”. Ebbene sì, la bella influencer si è mostrata col suo Paolo Ciavarro in alcuni scatti e un romantico video e un presunto leggero gonfiore al ventre ha fatto pensare ad alcuni che ci fosse in arrivo la cicogna. Niente di tutto questo a giudicare dalla dura replica della donna…

Clizia Incorvaia di nuovo incinta? La risposta piccata

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Come detto, la Incorvaia è stata “presa di mira” da qualche utente che ha ipotizzato una dolce attesa per un presunto leggero gonfiore al ventre della donna. Lei, senza farsi pregare, ha subito replicato: “Fantastici, non posso avere la pancia gonfia da ciclo che mi scrivono: ‘Sei incinta?’. No, sono umana e ho il ciclo come tutte”.

Poi, parlando di una nuova eventuale maternità dopo aver avuto Gabriele, ha detto: “Non stiamo cercando un altro bebè. Sono contenta così, volevo due bambini e così è stato. Sono stata accontentata. Non voglio e non cercherò assolutamente un‘ altra gravidanza: questo sia chiaro. La famiglia è al completo. Comunque, tranquille, posterò una bella foto post ciclo per farvi vedere la pancia super piatta”.

Ancora molto arrabbiata per la domanda, Clizia ha poi dato un parere sul mondo social: “Ragazzi, questi social vi hanno rovinato la vita. La perfezione non esiste. Hanno rovinato la ‘visione della bellezza’ e il discorso di ‘autostima personale’ a troppe donne che si confrontano con ideali che non corrispondono al reale, tra abuso di photoshop e abuso di chirurgia”.

Di seguito anche il post Instagram che ha generato qualche dubbio e parere da parte dei fan della donna e che ha portato appunto alla sua replica: