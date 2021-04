Dopo 12 anni trascorsi negli Stati Uniti, Clio di ClioMakeUp ha deciso di tornare a vivere in Italia. Resta immutato il suo occhio per lo stile!

Avete mai visto dove vive Clio Zammatteo, meglio nota (a milioni di follower) come ClioMakeUp? Dimenticate la sua vita nella Grande Mela e fate un tuffo con noi nella sua meravigliosa (nuova) casa tutta italiana! Vi portiamo dentro la splendida abitazione che ha scelto per la sua famiglia, una villa su tre piani a un passo dal cuore di Milano…

La casa di ClioMakeUp in Italia

Vi avevamo parlato della sua deliziosa residenza nel cuore degli Stati Uniti, a New York, ma la spumeggiante Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, ha fatto le valigie e, insieme alla sua famiglia, ha deciso di tornare a vivere in Italia. Dove? Seguiteci…

La beauty influencer si è trasferita in una bellissima casa alle porte di Milano insieme al marito, il game designer Claudio Midolo, e alle loro due figlie, Grace e Joy. È stata lei stessa a mostrarla al suo affezionato (e nutritissimo) pubblico di follower attraverso alcuni contenuti diffusi via Instagram e un video su YouTube in cui ha raccontato un po’ del suo dolce nido domestico dove dominano i pavimenti in parquet. Partiamo!

La cucina di Clio Zammatteo: l’angolo preferito della casa

La cucina è uno degli ambienti più vissuti e preferiti di Clio, realizzata in uno stile sobrio ed essenziale che sfrutta il massimo della delicatezza dei toni del beige e del grigio. È l’angolo in cui la beauty star si diverte a preparare manicaretti con la famiglia, uno spazio moderno e accogliente incorniciato da pareti con piastrelle più scure dal motivo geometrico…

Il soggiorno di ClioMakeUp…

Il soggiorno scelto da ClioMakeUp per la sua casa è realizzato in un ambiente molto ampio e luminoso, ricco di comfort. Su tutti, spiccano il grande divano color ruggine dotato di un rivestimento speciale “a prova di gatto” (in modo che i suoi amati amici a quattro zampe non lo rovinino), e un camino centrale a scaldare l’open space con la sua linea elegante e semplice. È incastonato in una struttura moderna rivestita in gres, identico a quello usato per la cucina…

A casa di ClioMakeUp… una magica cabina armadio!

Immaginate una cabina armadio da star, con decine di abiti, scarpe e accessori per ogni outfit e ogni occasione: è proprio così quella che impreziosisce la casa di ClioMakeUp, da sempre sognata e finalmente realizzata nella nuova dimora italiana dell’esperta di bellezza! Clio l’ha definita “degna di Carrie Bradshaw“, e a giudicare dalla foto postata sui social… come darle torto?

La famiglia non poteva tornare in Italia senza gli inseparabili gatti! E anche loro, insieme a Clio, Claudio, Grace e Joy, vivono immersi in un luogo dove tutto profuma d’amore e… di casa!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cliomakeup_official/