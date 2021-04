Applicazioni per Instagram: le migliori app per la gestione del social network e per la preparazione di foto e contenuti per le storie.

Ma quante applicazioni per Instagram esistono? Centinaia, se non addirittura miriadi. Da quando il social è stato creato, nel 2010, sono tante le applicazioni nate per cercare di far decollare i propri account. Oltre a quelle per modificare le immagini (e successivamente le storie), sono presto nate anche quelle per aiutarti nella gestione del social. Ma con tutta questa scelta è facile incappare in applicazioni non proprio sicure, o poco adatte alle proprie necessità. Proviamo a scoprire insieme quali sono le app per Instagram più preziose, quelle in grado di fare davvero la differenza per rendere top il proprio account!

Le migliori app per Instagram

Di app che possono aiutarti nella gestione del tuo Instagram esistono diversi tipi. Ovviamente, ci sono quelle che facilitano l’editing di foto e video, per contenuti sempre più spettacolari. Ci sono poi quelle che ti permettono di aumentare la qualità delle tue storie, ma anche quelle che ti aiutano a monitorare il successo del tuo account. E poi ancora quelle per vedere chi sta dando una sbirciata al tuo profilo, o altre che ti aiutano a gestire più account. Esistono anche delle app per aumentare i seguaci, ma non tutte sono sicure, anzi!

In questo marasma senza alcuna logica, è meglio fare un po’ di chiarezza per poter capire quali sono davvero le app per Instagram che possono fare la differenza.A partire da quella per modificare i propri contenuti. Tra quelle per l’editing di foto le più consigliate e utilizzate sono VSCO e Snapseed. Si tratta due applicazioni diverse, ma entrambe amatissime. La prima permette di modificare le immagini con tantissimi filtri, alcuni anche a pagamento. La seconda sostituisce in tutto e per tutto, almeno nelle sue operazioni base, Photoshop. Se impari ad utilizzarla potrai creare contenuti davvero top! Se preferisci creare immagini e video sul web per poi pubblicarli sul social, puoi comunque optare per Canva.

Anche tra le app di editing video ne esistono diverse molto amate e sicure. Qualche nome? InShot, Quik, PicFlow, Boomerang. In questo caso molto dipende anche dal gusto di ogni singolo utente, o dal nostro specifico bisogno. Su qualunque ricada la tua scelta, però, stai certo che rimarrai soddisfatto!

Le app per gestire Instagram

Ma il successo su Instagram non è fatto solo di pubblicazione di post, video e stories. Serve costanza, e serve tenere sempre sotto controllo il proprio account. Proprio per semplificare queste operazioni sono nate nel corso degli anni una serie di app che, una volta utilizzate, ti creeranno dipendenza!

Ad esempio Prime, applicazione che ti permette di programmare l’uscita dei post, o Publish che, oltre a permetterti di programmare, ti suggerisce anche l’orario migliore per avere più like ed engagement, basandosi sui dati dei precedenti post. Per la gestione a 360° del proprio profilo, e più in generale dei propri social, restano comunque più che consigliati software come Sprout Social e Hootsuite.

Chi invece cerca delle app per analizzare tutte le attività sul proprio profilo, non può fare a meno di alcuni programmi davvero interessanti. Come Iconosquare, un’app che permette di avere tutti i dati sul proprio engagement, compreso il tasso di influenza dei tuoi fan, per capire quale follower riesce a portarti maggior traffico sui contenuti. Niente male, no?

E c’è poi Crowdfire, applicazione che permette di monitorare i follower, di scoprire chi visita il tuo profilo, chi mette like ai tuoi post e quali account ti utilizzano per il follow/unfollow. Insomma, la scelta non manca. Quello che conta è tenere sempre gli occhi aperti e affidarsi a software davvero riconosciuti, per non rischiare di affidare le credenziali del proprio account a qualche malintenzionato!

