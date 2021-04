Paesaggi e tramonti meravigliosi, spiagge incantevoli e mare cristallino: ecco alcune isole che hanno ispirato il cinema.

Sono dei veri e propri paradisi terrestri che hanno conquistato i registi di tutto il mondo ed hanno fatto da sfondo a numerose pellicole di successo nostrane ed internazionali. Stiamo parlando di alcune isole che hanno ispirato il cinema con i loro paesaggi e tramonti incantevoli, le loro spiagge e calette fino ad un mare dal colore cristallino tanto, da diventare presto, anche alcune fra le mete più scelte per le vacanze. Ecco quattro di questi meravigliosi luoghi.

Santorini, l’isola romantica del cinema

In questo elenco non può di certo mancare l’isola greca per eccellenza, Santorini che con la sua impareggiabile bellezza, i suoi tramonti famosi in tutto il mondo e le sue case bianche a picco sul mare blu, è stata spesso scelta come location da svariati registi. L’italiano Giovanni Veronesi ha scelto l’isola greca per il film Che ne sarà di noi, distribuito nelle sale nel 2004 e interpretato da Silvio Muccino e Violante Placido. Santorini è anche l’isola preferiti dai romantici e che ha fatto da sfondo alla commedia 4 amiche e un paio di jeans con protagonista l’attrice Alexis Bledel (la Rory Gilmore nel telefilm Una mamma per amica).

Santorini

A Lampedusa con Checco Zalone

L’isola di Lampedusa è una magnifica isola a sud della Sicilia e fa parte dell’arcipelago delle Pelagie proprio qui è stata interamente girata la pellicola Respiro del 2002 diretta da Emanuele Crialese e che vede come protagonista l’attrice Valeria Golino. Lampedusa è stata anche scelta come sfondo del film campione di incasso, Quo vado? del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone.

Ischia: location di tantissimi film

Anche l’Isola d’Ischia che si trova in Italia e che appartiene all’arcipelago delle isole Flegree della città metropolitana di Napoli, ha fatto da sfondo a numerose pellicole di successo come il celebre film Cleopatra con Elizabeth Taylor ma anche quello più recente come Il Paradiso all’improvviso del 2003 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, fino a comparire anche nella pellicola di fama internazionale, Il talento di Mr Ripley con protagonista l’attore Matt Damon.

Ischia

Isola di Salina: con “Il postino” di Massimo Troisi

Buona parte dell’indimenticabile film di Massimo Troisi, Il Postino è stato girato proprio sull’Isola di Salina appartenente all’arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Qui abbiamo ammirato le meravigliose spiagge proprio mentre i due protagonisti del film si lasciavano andare a delle lunghe passeggiate intenti a parlare di poesia e di Beatrice.