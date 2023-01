La nuova fidanzata di Pique, Clara Chia, sta passando un periodo difficile dopo la canzone di Shakira diventata virale.

Questo non è un periodo facile per la modella 23enne Clara Chia, nuova fidanzata di Gerard Piquè. Se fino a poco tempo fa era sconosciuta, dopo la pubblicazione della “revenge song” di Shakira, tutti conoscono ora il suo nome e la sua storia con il calciatore è sotto tutti i riflettori. Questo ha portato la ragazza ad avere addirittura dei problemi di salute culminati con il suo ricovero in ospedale.

Clara Chia, ricoverata in ospedale

In realtà la storia tra la modella e il calciatore è iniziata a novembre 2021 ma solo nell’ultimo periodo la coppia è al centro di un vero e proprio ciclone mediatico. Questo è dovuto alla pubblicazione di Music Session #53, il brano di Shakira pieno di frecciatine rivolte alla nuova coppia. La canzone ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e ha generato un fiume di insulti verso Clara Chia.

Come rivela El Periodico, sta affrontando attacchi d’ansia e di panico proprio per questo motivo. Stando a quello che si legge, la ragazza sarebbe stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona dopo un forte attacco di panico e negli ultimi giorni non riesce nemmeno ad uscire di casa a causa del vortice di scandali che ha travolto la sua vita.

