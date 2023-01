Sicuramente qualcosa di inatteso ma che potrebbe anche aver “ferito” Fedez. Cosa è successo? Chiedere al piccolo Leone…

Siamo tutti abituati alle gag social in casa Ferragnez. Ma quanto accaduto in queste ore tra Fedez e il piccolo Leone ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso il rapper che, suo malgrado, ha fatto i conti con una scoperta davvero inattesa…

Fedez tradito da Leone: la rivelazione social

Fedez

Come spesso accade, Fedez e suo figlio Leone si stavano divertendo sul divano. Poco prima di iniziare a fare i compiti, il cantante ha posto delle domande al figlio in inglese. Il tutto rigorosamente pubblicato poi nelle stories Instagram. Si è passati dal nome preferito al colore, fino anche a colui che è il rapper prediletto del giovane figlio dei Ferragnez. Le risposte, anche queste in inglese, specie sull’ultima domanda, hanno lasciato di stucco tutti…

“Vai a fare i compiti ora?”, ha chiesto l’artista. “Noooo”, la risposta del piccolo. E ancora: “Quale è il tuo colore preferito?”, “Giallo”. “Il tuo nome preferito?”, “Leone Lucia Ferragni”.

Infine, come anticipato, anche la fatidica domanda: “Chi è il tuo rapper preferito?”, ha chiesto con curiosità papà Federico. Suo figlio, però, inaspettatamente lo ha tradito’: “Guè Pequeno”.

Nella didascalia di questa storia, Fedez ha aggiunto: “Questa ha fatto male”.

Successivamente negli altri racconti si è passati ad una simpatica lezione di matematica e poi anche ad altre gag in compagnia della più piccola Vittoria che proprio non ne voleva sapere di ascoltare il papà.

Insomma, a casa Ferragnez le sorprese e il divertimento non mancano mai!

Di seguito, invece, un recente post Instagram con tutta la famiglia al completo:

