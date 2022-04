A casa di Christian Stefanelli la passione per l’arte, la musica e soprattutto la danza sono una costante imprescindibile. Scopriamo chi sono i genitori del ballerino di Amici 21 e la curiosa storia della madre…

Christian Stefanelli è uno degli allievi della scuola di Amici nell’edizione 21 del talent di Maria De Filippi. Ballerino di grande talento, ha ereditato la passione per la danza dalla madre e ora vi raccontiamo tutto quello che è emerso sulla loro famiglia…

Chi sono i genitori di Christian Stefanelli?

Christian Stefanelli è originario di Bergamo ed è stato eliminato nel corso di una puntata serale di Amici 21, ma non prima di aver catturato l’attenzione e l’apprezzamento di migliaia di fan! Nella sua storia di famiglia la passione per la danza è una costante, lui l’ha ereditata a piene mani dalla madre, Annamaria Galeone.

Vivono a Suisio, in provincia di Bergamo, dopo esservisi trasferiti da Osio Sopra. La madre del ballerino, anche lei ballerina, è anche art director, coreografa e insegnante di ballo – conosciuta con il nome d’arte Anastyle – presso la Scuola dei Sogni di Dalmine. Non tutti sanno che, circa 20 anni prima dell’ingresso del figlio nella scuola di Maria De Filippi, lei tentò la stessa via (per 2 volte) senza riuscire a entrare nella scuola come allieva. Un sogno che, come un curioso gioco del destino, avrebbe visto tradotto indirettamente in realtà con il successo del suo Christian nel programma!

Annamaria Galeone ha iniziato a danzare all’età di 5 anni. Prima la danza classica, poi modern e funky, ed è lei l’insegnante di Christian Stefanelli (così come della sorella del ballerino, Alexia Stefanelli).

La vita privata dei genitori di Christian Stefanelli

Non si conosce molto della vita privata dei genitori di Christian Stefanelli. Il padre, riservatissimo, gli ha scritto una lettera dolcissima durante la partecipazione del ballerino ad Amici:

“Siamo felici di ciò che stai facendo e come lo stai facendo. Cerca di goderti il momento, sfrutta ogni occasione, abbi sempre in mente che nessuno nella vita ti regalerà niente. Se vuoi qualcosa, devi prendertela o almeno provare a farlo. La nostra vita è diversa, ci manchi e manchi anche ai cani. Vivi la tua vita a pieno. Nei momenti difficili, sii forte. Fai solo quello che hai sempre voluto fare. Quindi solo questo ti deve dare la forza di andare avanti e deve esserti da stimolo. Non aver nessun senso di colpa, sei fortissimo in ciò che fai. Fidati di te. Devi essere consapevole della tua forza, noi ti aspettiamo a casa il più tardi possibile. Ti voglio un mondo di bene, ti amo“.

I genitori di Christian Stefanelli hanno avuto due figli: oltre al ballerino di Amici c’è Alexia, primogenita della coppia. Al Corriere della Sera, Annamaria Galeone ha raccontato che, poco prima di telefonare alla trasmissione per tentare il provino come ballerina, scoprì di essere incinta e dovette rinunciare. Avrebbe riprovato nel 2002, per l’edizione successiva, ma poco prima dei casting si accorse di aspettare il secondo figlio, Christian.

Riproduzione riservata © 2022 - DG