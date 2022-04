Nata in una famiglia tra le più famose d’Italia, un cognome importante nel mondo della moda e un papà ucciso in modo atroce quando lei era poco più che una bambina: la storia di Allegra Gucci.

Allegra Gucci è una delle due figlie dell’imprenditore Maurizio Gucci e della ex moglie Patrizia Reggiani. Il padre fu ucciso nel 1995 e la madre finì in carcere, accusata e condannata come mandante del delitto. Allegra Gucci ha rotto il silenzio sulla tragedia familiare con un libro ed è apparsa in tv, per la prima volta, nel 2022. 27 anni dopo l’orrore che sconvolse le cronache e la sua vita di giovane spensierata.

Chi è Allegra Gucci?

Allegra Gucci è la figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Nata nel 1981, ha deciso di mettere la sua storia di famiglia nero su bianco in un libro dopo l’uscita del film House of Gucci, con Lady Gaga nei panni di sua madre.

Allegra Gucci è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e per molti anni avrebbe difeso la madre considerandola innocente. Nel corso di una successiva intervista ai microfoni di Deejay chiama Italia disse: “Mia madre è una falena al contrario: è attratta dalle ombre, dal buio. Sono convinta che abbia fatto molto errori, sono convinta che non sia innocente, ma non sono convinta che lei sia così colpevole”.

La vita privata di Allegra Gucci e dove vive

Nella vita privata di Allegra Gucci c’è il doloroso capitolo della morte del padre, Maurizio Gucci. Allegra Gucci non è la sola figlia di Maurizio Gucci e dell’ex moglie Patrizia Reggiani: la primogenita è Alessandra Gucci, classe 1977, 4 anni più grande di lei.

Le sorelle Gucci Alessandra e Allegra vivrebbero rispettivamente a Bruxelles e a Saint Moritz e hanno perso il padre, ucciso a colpi di pistola a Milano, il 27 marzo 1995. Per l’omicidio del genitore sono state condannate 5 persone tra cui la madre di Allegra e Alessandra Gucci, Patrizia Reggiani, ritenuta la mandante del delitto. Allegra Gucci ha due figli e perse il papà quando aveva appena 14 anni.

Le figlie di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci avrebbero interrotto ogni rapporto con la donna, condannata a 26 anni di carcere, e avrebbero poi intrapreso una battaglia legale per questioni legate al patrimonio. Nel 2017, dopo 17 anni di detenzione, Patrizia Reggiani è tornata in libertà ma i rapporti con le figlie non si sarebbero ricuciti.

Altre 2 cose da sapere su Allegra Gucci

– Fine dei giochi. Luci e ombre sulla mia famiglia è il titolo del libro dedicato al padre, che ha scritto per raccontare la sua verità sulla storia familiare sotto forma di dialogo con il genitore e che ha presentato anche su Instagram.

– Nel 2022, a 27 anni dall’omicidio del padre, Allegra Gucci ha raccontato la sua verità in tv ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per la prima volta in tv.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG