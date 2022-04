Il genere musicale dell’elettronica è uno dei più amati al mondo. Uno dei suoi massimi esponenti è Lumix.

Il genere musicale dell’elettronica colleziona da anni diversi e diversi fan. Uno dei autori dell’elettronica più amati è Lumix (dj) musicista austriaco di immenso talento, apprezzato a livello internazionale. Lumix è un personaggio che ha fatto sempre parlare di sé per la sua personalità e il suo talento musicale. Ma chi è Lumix?

Dj Lumix: la biografia

Lumix (pseudonimo di Luca Michlmayr) nasce in Austria nel 2002. Non siamo a conoscenza della sua data di nascita e del suo segno zodiacale. Lumix ha iniziato a produrre musica alla tenere età di 11 anni, pubblicando su SoundCloud e Youtube alcuni suoi remix. Grazie ad una buona diffusione dei suoi lavori, Lumix ottiene il primo contratto discografico nel 2018.

Ecco una foto scattata durante una pausa in studio di registrazione.

Il grande successo arriva nel 2019, anno in cui la casa discografica diffonde il remix della canzone Monster di Meg and Dia. Arrivano rapidamente le collaborazioni con dj di fama mondiale come Graby Ponte. Monster ottiene ben due dischi di platino in Austria. Il secondo grande successo arriva nel 2020, grazie al remix della nota canzone The Passenger di Iggy Pop. Il remix gli permette di ottenere il terzo disco di platino. Con Gabry Ponte produce la canzone Thunder che diventa una vera e propria hit, soprattutto in Italia. Nel 2022 è stato annunciato che Lumix rappresenterà l’Austria nell’edizione dell’Eurovision. Non siamo a conoscenza dei guadagni del dj.

Lumix: vita privata

Lumix possiede un account Instagram che, tuttavia, non segue molto. Pubblica tendenzialmente foto di serate e copertine dei suoi album. Per tale motivo, non sappiamo se il dj sia single o impegnato.

Lumix: 3 curiosità su di lui

Nonostante la grande riservatezza del dj, grazie ad alcune interviste rilasciate dal musicista, siamo riusciti a scovare ben 3 curiosità su di lui!

1- La dicitura corretta del nome del dj è Lum!x

2- Ha collaborato alla stesura dell’inno ufficiale del campionato europeo di League of League

3- Lumix ha dimostrato di avere un orecchio assoluto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG