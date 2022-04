Durante un suo spettacolo a Boston, il comico decide di allontanare un fan dal teatro per averlo sentito inveire contro Will Smith in modo sgradevole.

Un “fan***o Will Smith” gridato al Dolby Theatre, dove si è esibito il comico, e il fan è stato subito allontanato dalla struttura sotto richiesta diretta di Chris Rock. Il presentatore ha rotto il silenzio sullo schiaffo dell’attore proprio in occasione del suo spettacolo dichiarando di stare ancora elaborando l’accaduto.

Chris Rock allontana un fan perchè insula Will Smith

Sembra che nonostante i dissapori, Chris Rock non abbia voluto cavalcare l’onda d’odio che un fan ha gettato su Will Smith durante il suo spettacolo. Come riporta Fan Page, le dirette dello spettacolo tenutosi mercoledì a Boston riportano le parole dei fan che sono stati allontanati: “Non stavamo prendendo in giro Chris Rock. Avevamo posti in prima fila. Lo appoggiavamo, rispondevamo alle sue battute. Stava interagendo con noi, ma la sicurezza ci ha portati fuori. Sono venuti da noi circa tre volte. La prima volta, hanno detto che eravamo troppo rumorosi, che non potevamo interagire con qualcuno sul palco. La seconda volta, hanno detto che lo stavamo molestando. La terza volta… abbiamo cambiato posto e poi sono stato cacciato.“

Non è ancora chiaro come il comico abbia preso la vicenda considerando che non ha mai risposto alle scuse di Will Smith. Quello che salta all’occhio però oltre alla mancata denuncia è che Rock abbia comunque una certa forma di rispetto per l’attore, tanto da non permettere gesti di cattivo gusto verso di lui in nessuna occasione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG