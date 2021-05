Chris Hemsworth ha postato una foto dei tifosi dell’Inter durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, e ha ironizzato via social.

Le immagini dei tifosi dell’Inter che lo scorso 2 maggio hanno invaso le strade e le piazze in maniera incontrollata – e senza badare alle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus – hanno creato sdegno e polemiche. Oltreoceano intanto, l’attore Chris Hemsworth ha ironizzato sulla vicenda postando una foto dei “festeggiamenti” in cui appare un cartellone con una sua pubblicità per Hugo Boss. “I miei sinceri ringraziamenti a tutti gli appassionati tifosi dell’Inter che si sono riuniti per festeggiare l’affissione del mio cartellone Hugo Boss. Pensavo che volessero celebrare la loro recente vittoria, ma quelli di loro a me più vicini e di cui mi fido mi dicono che erano là per applaudire la mia posa ‘sguardo pigro'”, ha scritto ironico l’attore.

Chris Hemsworth: la foto dei tifosi dell’Inter

I tifosi e gli assembramenti

La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter dopo 11 anni ha scatenato una serie di festeggiamenti incontrollati in alcune delle piazze e delle vie principali d’Italia. La questione ha sollevato la severa condanna dal mondo della politica visto che, solo nelle ultime settimane, l’Italia è tornata lentamente a riaprire le principali attività a seguito della lunghe chiusure dovuta all’emergenza Coronavirus.