L’attrice Rosalinda Cannavò ha risposto ai leoni di tastiera che l’hanno presa di mira per la sua forma fisica e per i suoi chili di troppo.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò avrebbe assunto qualche chilo in più e i leoni da tastiera non hanno mancato di farglielo notare. L’attrice, oggi felice accanto ad Andrea Zenga, ha deciso di replicare personalmente:

“So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da testiera, mi fate giornalmente. Ps: messaggio dedicato a tutti voi che che continuate a scrivere messaggi privati, commenti spiacevoli a me e alle persone a me vicine. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”, ha scritto nelle sue stories.

Adua Del Vesco

Rosalinda Cannavò replica agli haters

Rosalinda Cannavò è stata presa di mira dagli haters per via della sua forma fisica, e ha deciso di replicare senza mandarle certo a dire. L’attrice – che in passato ha confessato di aver sofferto di anoressia – ha dichiarato di non avere alcun problema ad accettare il suo corpo con qualche chilo in più e ha riferito di non ritenersi “soltanto un corpo” da mostrare.

“Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto sono più di un solo corpo”, ha dichiarato Rosalinda tramite social.

L’amore per Andrea Zenga

Una volta terminata la sua esperienza nella casa del GF Vip 5 l’attrice si è ricongiunta al fidanzato Andrea Zenga, con cui la liaison è sbocciata proprio nel reality show più famoso d’Italia. Oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai e in tanti tra i fan sui social si domandano se la loro storia sia destinata a durare.