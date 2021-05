La crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman è passata: sono stati pizzicati mentre si scambiano baci passionali in un albergo di Como.

Diletta Leotta e Can Yaman hanno fatto pace. Il settimanale Chi li ha paparazzati durante una fuga romantica a Como, tra baci passionali e coccole. La loro storia d’amore, checché se ne dica, procede a gonfie vele e molto presto potremmo assistere ai fiori d’arancio. Per giorni e giorni non si è fatto altro che parlare di una forte crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman. Nonostante le smentite della conduttrice sportiva, in molti non hanno creduto alla sbandierata serenità di coppia. Stando alla paparazzata del settimanale Chi, però, i due piccioncini sono tornati davvero ad andare d’amore e d’accordo. La presentatrice di Dazn e l’attore turco sono stati pizzicati dai fotografi della rivista di Alfonso Signorini a Como.

Diletta Leotta e Can Yaman pizzicati a Como

Can ha raggiunto la bellissima città lacustre lo scorso sabato e ha scelto di soggiornare nel resort a 5 stelle Mandarin Oriental. E’ qui che Diletta lo ha raggiunto in serata, dopo aver seguito in diretta per Dazn l’anticipo di campionato fra Milan e Benevento. Yaman, per evitare di essere seguito dai fotografi, ha lasciato Roma in gran segreto e ha atteso la sua dolce metà chiuso in albergo. La Leotta, invece, non è riuscita a seminare i paparazzi, che dalla città meneghina l’hanno seguita fino a Como.

Una fuga romantica all’insegna dei sorrisi e della passione

In una location magica come il Lago di Como, Diletta e Can non potevano non ritrovare la serenità di coppia. Stando alle immagini pubblicate dal settimanale Chi, i due piccioncini hanno goduto fino all’ultimo secondo della fuga romantica che hanno progettato fin nei minimi dettagli. Tanti baci, coccole, sorrisi e perfino una gita in barca. Insomma, tra l’attore turco e la conduttrice sportiva è tornato il sereno e il matrimonio non sembra più un miraggio.

La fuga romantica di Diletta e Can Yaman è finita lunedì mattina, quando hanno fatto i bagagli e sono tornati insieme a Milano. Qui sono stati subito intercettati da Valerio Staffelli, che ha consegnato alla Leotta l’ennesimo tapiro d’oro.