Terribile lutto per Fabio De Luigi: suo padre Giovanni detto “Gianni” è morto. L’uomo è stato un imprenditore noto e stimato.

Fabio De Luigi sta vivendo un momento molto difficile. Dopo la scomparsa dell’adorata mamma, avvenuta nel 2018, adesso si trova a dover addio per sempre al padre. Il signor Giovanni detto “Gianni” è morto dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia. L’uomo è morto all’età di 94 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia. L’anziano viveva a Santarcangelo di Romagna, dove tutti lo stimavano e apprezzavano. La notizia della sua scomparsa ha colpito la popolazione e la stessa amministrazione comunale che, nel 2018, ha consegnato all’interprete l’Arcangelo d’oro.

Fabio De Luigi in lutto: è morto il padre

E’ stata questa una delle ultime uscite pubbliche del signor Giovanni, che non poteva di certo mancare alla consegna dell’ambito premio al figlio. In questa occasione, Fabio aveva dedicato la massima onorificenza cittadina alla madre, scomparsa poco prima, e aveva rivolto un pensiero anche al papà, seduto in prima fila.

“Esprimiamo tutto il cordoglio a titolo personale e a nome dell’amministrazione e della città all’amico Fabio, due anni fa insignito con l’Arcangelo d’Oro ritirato in municipio con orgoglio proprio alla presenza del padre e siamo vicini alla famiglia tutta“, ha dichiarato la sindaca di Santarcangelo Alice Parma.

Fabio De Luigi

Fabio: l’amore per i genitori

Attore molto apprezzato, Fabio De Luigi ha sempre avuto un rapporto speciale con i genitori. Quando è scomparsa la madre, l’attore ha confessato che parlare del suo dolore e della sofferenza che stava vivendo l’ha aiutato molto. Ha anche rivelato che è stato di grande conforto anche il fatto di avere amici medici. Queste conoscenze lo sostengono anche nell’educazione dei figli.

“Quando sei a cena con un medico la prima cosa è cominciare a raccontare tutti i problemi. Io li vivo come esseri superiori. Più amici medici ho, più mi sento sereno. Sono una grande fortuna della società evoluta, quindi speriamo ce ne siano sempre di più“, ha confessato durante la premiazione del concorso A fianco del coraggio.