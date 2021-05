Il piccolo Archie Harrison compie 2 anni. Il nonno Carlo e la Regina Elisabetta hanno rivolto al bambino i loro auguri via social.

Attraverso alcune foto postate sui social (e in cui sono ritratti proprio insieme al nipotino oltreoceano) il Principe Carlo e la Regina Elisabetta hanno fatto gli auguri al piccolo Archie Harrison, che il 6 maggio compie 2 anni. Il Principe Carlo per l’occasione ha scelto una foto dove compaiono lui, il bambino (nel giorno del suo battesimo) e suo figlio Harry, mentre la sovrana ha scelto uno scatto raffigurante Harry, Meghan e il piccolo Archie durante il primo servizio di presentazione del bambino alla stampa dopo la sua nascita.

Archie Harrison: il secondo compleanno

Mentre circolano indiscrezioni riguardanti un presunto ricovero di Meghan Markle (che potrebbe partorire anticipatamente la sua seconda bambina, la cui nascita è prevista per giugno), il piccolo Archie Harrison spegne le sue prime 2 candeline.

Meghan Markle Principe Harry

Il bambino risiede da oltre un anno in California insieme ai genitori, che hanno ufficialmente detto addio ai loro titoli nobiliari. Nonostante la cosiddetta Megxit e la controversa intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey (dove hanno gettato pesanti accuse contro la famiglia Reale), il Principe Carlo e la Regina Elisabetta hanno utilizzato i loro canali social ufficiali per fare gli auguri al nipote. I messaggi d’auguri sono giunti dai profili di Clarence House (l’account di riferimento di Carlo e Camilla) e da parte di quello della Royal Family (che invece appartiene alla Regina Elisabetta).

Meghan è ricoverata?

Intanto secondo il magazine New Idea Meghan Markle sarebbe stata ricoverata per scongiurare il pericolo di un parto prematuro. L’ex duchessa è incinta della sua seconda figlia, sorella minore di Archie, il cui arrivo è atteso per l’inizio di giugno. Per il momento né la famiglia Reale né Harry e Meghan hanno confermato la notizia riguardante il presunto ricovero di Meghan.