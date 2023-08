Chiara Nasti ha deciso di replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico e per il suo modo di vestire.

Nelle ultime ore sui social Chiara Nasti è stata presa di mira dagli haters per il suo modo di vestire. In particolare qualcuno le ha scritto:

“Già immagino quando porterà all’asilo la creatura… La faccia delle altre mamme quando si presenterà con le t***e fuori, il cu*o in mostra e accessori da migliaia di euro. Zoticona che non sei altro”. L’influencer ha risposto sarcastica: “Pensa quella dei papà”.

Chiara Nasti: le critiche degli haters sul suo modo di vestire

Chiara Nasti non è certo tipa da mandarle a dire e, dopo aver replicato contro le madri che si sono scagliate contro di lei per il suo modo di crescere suo figlio Thiago, ha replicato anche contro coloro che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico e per il suo modo di vestire. L’influencer è da poco convolata a nozze con Mattia Zaccagni e in tanti l’hanno presa di mira anche per via dello sfarzo esagerato utilizzato nel suo giorno più importante.

Chiara Nasti si è detta incurante delle critiche e sui social continua a mostrare i suoi vestiti griffati e il suo stile di vita.