Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati mentre facevano un bagno insieme e sui social sono stati bersagliati dalle critiche.

Nonostante sia trascorso un anno dall’annuncio di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e nonostante l’ex calciatore sia uscito allo scoperto praticamente subito con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, sono ancora in tanti ad avercela con i due e a sperare un giorno di vedere l’ex Capitano della Roma di nuovo insieme all’ex moglie (che, a sua volta, ha ritrovato la felicità con Bastian Muller).

In queste ore il settimanale Chi ha pubblicato un video di un bagno fatto da Totti e Noemi al mare e tra i commenti c’è chi ha scritto: “La brutta copia di Ilary Blasi”, e ancora: “Tanto torna da lei”, oppure: “Non li posso digerire”.

Francesco Totti fa il bagno con Noemi: è bufera sui social

A quanto pare in tanti, sui social, continuano a non apprezzare Noemi Bocchi e continuano a sperare un giorno di vedere Francesco Totti insieme all’ex moglie Ilary Blasi. I due si sono separati in maniera non proprio pacifica e, a seguito dell’addio, si sono affrontati in tribunale per stabilire come spartire i loro beni.

Mentre Francesco Totti ha rilasciato un’intervista di fuoco contro Ilary Blasi la conduttrice si è chiusa nel massimo riserbo e oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto a Bastian Muller.