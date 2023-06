Curioso breve racconto da parte di Chiara Nasti su come ha conosciuto Mattia Zaccagni, padre di suo figlio e prossimo marito.

Sempre molto social e disponibile con la sua comunity di fan, Chiara Nasti ha raccontato alcune curiosità anche inedite sulla sua vita privata. Una di queste il modo in cui ha conosciuto Mattia Zaccagni, padre di suo figlio Thiago e prossimo a diventare suo marito. In una box domande, l’influencer ha svelato che una vacanza ad Ibiza è stata galeotta…

Chiara Nasti e la storia con Zaccagni: le parole

Chiara Nasti

Il conto alla rovescia per il matrimonio tra la bella Chiara e Mattia Zaccagni è iniziato. La coppia si dirà il fatidico “sì” il prossimo 20 giugno. Con loro il piccolo Thiago e tanti amici e parenti. Intanto l’influencer sui social ha raccontato alcuni dettagli non troppo conosciuti proprio sull’inizio della loro storia d’amore.

La coppia è molto affiatata e deve tutto, a quanto pare, ad una vacanza ad Ibiza. Rispondendo alle domande dei fan su come i due si siano conosciuti, la Nasti ha svelato: “In vacanza a Ibiza, avevamo amici in comune e mi sono ritrovata in casa sua. Da li non ci siamo più staccati”.

Non manca anche una domanda anche sui nomi che piacciono alla neo mamma oltre a Thiago: “In realtà Thiago doveva chiamarsi Jordan all’inizio. E’ un nome che mi piace morire”, ha svelato la donna.

Alcune curiosità davvero simpatiche quindi per la ragazza e, in generale, sulla coppia che sembra essere davvero molto affiatata e felice in questo momento e lo sarà ancora di più tra qualche giorno quando, come detto, all’altare si giurerà amore eterno.

Siamo sicuri che i fan dei due non vedono l’ora di poter ammirare tutto sulla cerimonia, la festa e molto altro.

Di seguito anche un vecchio post Instagram con i due bellissimi ragazzi nel giorno della proposta di matrimonio:

