Anche Matteo Salvini ha voluto condividere un pensiero molto personale su Silvio Berlusconi. Per il politico il retroscena su una scommessa…

Sono sempre tantissimi i messaggi, gli aneddoti e le parole di grande affetto che stanno arrivando per Silvio Berlusconi dopo la sua dipartita. Anche Matteo Salvini ha detto la sua in alcune circostanze. L’ultima, via social, con tanto di foto e racconto inedito di una scommessa fatta proprio con il Cavaliere.

Salvini e la scomessa con Berlusconi: il racconto

Matteo Salvini

Attraverso un post condiviso su Instagram, Salvini ha raccontato un simpatico retroscena che lo ho ha visto protagonista di una scommessa fatta lo scorso anno proprio con l’ex Premier.

“Estate 2022. Era una scommessa tra me e lui: accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. ‘Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba’”, ha spiegato il leader della Lega.

Poi ancora ha proseguito: “L’unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba, è stato proprio Silvio! Che comunque la settimana dopo, quando mi vide sbarbato, mi consigliò di farla ricrescere!. Uomo unico, nel lavoro e nel sorriso. Lasci un grande vuoto Silvio, cercheremo di riempirlo con cose belle”.

A corredo del post anche le foto con tanto di video di quel momento particolare. Un ricordo, simpatico e divertente, che fa capire anche il legame tra lui e il compianto Berlusconi.

Di seguito anche il post Instagram del politico:

